19 февраля в “Доме77” открывается арт-пространство “Нулевая комната”

В субботу, 19 февраля, в 17:00 открывается "Нулевая комната" (16+) в арт-кластере "Дом77". В пространстве на два зала на первом этаже здания на Ленинградской, 77 планируется проводить выставки, образовательные мероприятия и концерты.

19 февраля состоится открытие выставки "Пока нас не разбили блуждающие волны" под кураторством Дарьи Каракуловой. Здесь можно будет увидеть работы Миши Гунько, Кирилла Гурова, Spdplf, Зухры Салаховой, Андрея Ишонина, Екатерины Сериковой, Кирилла Гатвана. Музыкальное сопровождение обеспечат резиденты казанского пространства Werk — Chizhov, Glory, Anna Youth.

20 февраля пройдет презентация альбома Дмитрия Крылова "Right Moment Will Never Come". Помимо этого два дня будет работать "Светлый своп", где можно обменяться растениями, сдать пластик и одежду. И каждый день театр-лаборатория "Самое свое" планирует представлять танц-перформанс "Превращения".

Посетить мероприятия можно по предварительной записи. Просят соблюдать праздничный дресс-код и не забыть про маски. В обязательном порядке спросят наличие действующего QR-кода. Вход свободный.