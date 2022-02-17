Владимир Познер назвал Самару лучшим городом на Волге

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что из всех Поволжских городов ему больше всего понравилась Самара.

Об этом Познер рассказал в интервью литературному критику и обозревателю "Медузы" Галине Юзефович.

"Я очень люблю ездить. Много где был, много где не был. Но это очень много дает: когда у тебя глаза и уши открыты, то это очень много дает. И последняя моя поездка по фильмам была по Волге. Потому что мы делаем фильм о русских. И фильм этот называется "В поисках русского характера", - рассказал телеведущий.

На вопрос Юзефович: "Какой из Поволжских городов понравился?", Познер не задумываясь ответил: "Самара. Да, Самара".