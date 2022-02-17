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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре эвакуировали людей из ТРК "Аврора Молл"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 февраля, в десятом часу вечера стало известно об эвакуации людей из здания ТРК "Аврора Молл", что на ул Аэродромная в Самаре. Сообщения об этом появились с местных соцсетях.

На размещенных очевидцами фото были запечатлены находящиеся у здания ТРК люди и подъехавшие пожарные машины. При этом каких-либо признаков пожара в здании, не наблюдалось. И его отсутствие подтвердили в чрезвычайных службах.

В обсуждениях поста о событиях в ТРК "Аврора Молл" появилась версия о том, что эвакуация могла быть учебной.

Тем временем по предварительной версии источника в оперативных структурах, эвакуация могла быть связана с некой тревожной информацией, возможно, с сообщением о заминировании, причем не только в ТРК "Аврора Молл", но и в других торговых центрах Самары, предположительно это "Вавилон" "Милениум", "Юность" и "Европа".

Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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