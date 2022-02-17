В Самаре эвакуировали людей из ТРК "Аврора Молл"

В четверг, 17 февраля, в десятом часу вечера стало известно об эвакуации людей из здания ТРК "Аврора Молл", что на ул Аэродромная в Самаре. Сообщения об этом появились с местных соцсетях.

На размещенных очевидцами фото были запечатлены находящиеся у здания ТРК люди и подъехавшие пожарные машины. При этом каких-либо признаков пожара в здании, не наблюдалось. И его отсутствие подтвердили в чрезвычайных службах.

В обсуждениях поста о событиях в ТРК "Аврора Молл" появилась версия о том, что эвакуация могла быть учебной.

Тем временем по предварительной версии источника в оперативных структурах, эвакуация могла быть связана с некой тревожной информацией, возможно, с сообщением о заминировании, причем не только в ТРК "Аврора Молл", но и в других торговых центрах Самары, предположительно это "Вавилон" "Милениум", "Юность" и "Европа".

Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.