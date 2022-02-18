ХК "Лада" в овертайме выиграл у "Ска-Невы"

В четверг, 17 февраля, "Лада" и "Ска-Нева" отчетным матчем завершали регулярный сезон.

На 16-й минуте партнеры вывели на завершающий бросок Ярослава Альшевского, и тому не составило труда расстрелять ворота Никиты Богданова с пятака — 1:0.

В дебюте второго периода гостей после броска Андрея Белозерова выручила штанга, а вскоре Альберт Конозов сравнял счет (1:1).

Победу "Ладе" в овертайме принес Иван Романов, которого один на один с голкипером вывел Ярослав Альшевский — 2:1.