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Страхование Финансы

ВСК стала партнером Центра поддержки предпринимательства и Центра поддержки экспорта Адыгеи

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Адыгейский филиал Страхового Дома ВСК договорился с АНО "Центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес" и Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) о совместном проведении мероприятия с участием представителей бизнес-сообщества Республики Адыгея.

Встреча с руководством компаний состоялась в рамках подготовки мероприятий, посвященных 30-летию ВСК. По ее итогам стороны договорились о заключении безвозмездного партнерского соглашения с ЦПП "Мой бизнес", в рамках которого партнер размещает на своем сайте информацию о ВСК и реализуемых компанией решениях для минимизации рисков для субъектов МСП. Совместно будет организовано мероприятие на площадке центра "Мой бизнес".

"За 30 лет партнерами ВСК становились различные федеральные и региональные компании, и всегда наша страховая организация ответственно относилась к сотрудничеству. Каждое партнерство позволяло поддерживать и развивать бизнес-сообщество, в том числе в регионах. Так что уверена, что от взаимодействия с ЦПП "Мой бизнес" мы увидим только пользу", — отметила Маргарита Шеуджен, директор Адыгейского филиала Страхового Дома ВСК.

Центр поддержки предпринимательства "Мой Бизнес" создан с целью оказания информационно-консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея. Организация проводит обучение персонала, поддерживает экспортную деятельность, содействует ее развитию, регистрирует, патентует и сертифицирует бизнес.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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