В Тольятти к юбилею города создали новую краеведческую игру

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти — оказал помощь Тольяттинскому краеведческому музею в реализации проекта по созданию краеведческого лото.

17 февраля 2022 года в ДК "Тольяттиазот" прошла презентация нового музейного продукта — краеведческого лото "Весь Тольятти". Данным мероприятием Тольяттинский краеведческий музей открыл серию праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию музея и 285-летию города.

"Весь Тольятти" — новая настольная игра, разработанная коллективом Тольяттинского краеведческого музея. Лото знакомит с историей города в формате познавательной викторины. Фактически это энциклопедия в картинках о прошлом и настоящем Ставрополя-Тольятти. В ходе игры раскрываются интересные факты о городе, о его значимых событиях, истории, о людях, которые участвовали в его становлении, о природе и архитектуре.

Игра предназначена для школьников и семейного досуга. Она создана в рамках проекта "Краеведческие сюжеты", который получил поддержку ПАО "ТОАЗ" в рамках грантовой программы "Химия добра". В первой "большой игре" приняли участие команды от администрации города, думы г. о. Тольятти, крупных предприятий, преподавателей и студентов ТГУ, учреждений культуры и молодежных объединений, а также представители совета молодежи ПАО "ТОАЗ".

"Для нас было важно создать и показать новую форму работы с краеведческой информацией. Тольятти имеет богатую историю и значимые события, поэтому мы подумали о том, как можно сделать процесс знакомства с городом Тольятти и краеведческим музеем еще более интересным и запоминающимся. Краеведческое лото является частью проекта Тольяттинского краеведческого музея — "Краеведческие сюжеты", который стал победителем в конкурсе ПАО "ТОАЗ" "Химия добра" и получил грант на реализацию", — отметила руководитель проекта "Краеведческие сюжеты", научный сотрудник ТКМ Ольга Кузнецова.

"Тольяттиазот принимает активное участие в социальной жизни города и проект, который приурочен ко Дню рождения города, конечно, вызвал интерес экспертного жюри конкурса "Химия добра". Уверена, что данная игра, связанная с историей Тольятти, станет хорошим подарком для познавательного и увлекательного времяпрепровождения детей и взрослых, в том числе для популяризации городской истории и привлечения людей к ее изучению", — подчеркнула заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.

Напомним, что "Краеведческие сюжеты" — третий проект, реализацию которого поддержал ПАО "ТОАЗ" в рамках грантовой программы "Химия добра". В первом этапе программы победил проект выставки "Детство Ставрополя-Тольятти", в 3 этапе — проект учебной лаборатории для детей "Химия творчества".

Конкурс социальных инициатив "Химия добра" впервые объявлен ПАО "ТОАЗ" в 2019 г. Целью проекта является поддержка значимых инициатив, направленных на решение актуальных проблем региона и развитие его социальной и культурной среды. В рамках конкурса за три года ТОАЗ поддержал 53 проектов на общую сумму 9 млн 270 тыс. рублей. Среди получателей грантов "Химии добра" такие проекты, как: "Краеведческая "прививка" или c чего начинается Родина" музея "Наследие", выставка "Формула воды" Тольяттинского краеведческого музея, проекты "Безопасный город" МБОУ ДО "Планета" и "Научная среда" Объединения детских библиотек, спектакль "Детям войны посвящается" Театра кукол и многие другие.

Участвовать в конкурсе "Химия добра" могут некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления. Организаторы ожидают проекты, призванные решить проблемы в таких сферах, как развитие социальной поддержки и защиты граждан, образования, науки, культуры, искусства, просвещения, физической культуры и массового спорта, комфортной городской среды, экологических инициатив и волонтерских движений.

В данный момент открыт очередной этап сбора заявок. Он продлится до 31 марта 2022 г. После чего все поданные заявки будут оценены на соответствие формальным критериям программы и переданы на рассмотрение жюри, которое будет сформировано из представителей ПАО "ТОАЗ", городской администрации, благотворительных и общественных организаций. Именно жюри отберет проекты, которые получат поддержку в реализации в виде грантов в размере от 50 до 400 тыс. рублей.

Подробную информацию о программе, правила участия и анкету можно найти на сайте ПАО "ТОАЗ" в разделе "Социальная ответственность" — "Благотворительность и поддержка региона" — "Химия добра".