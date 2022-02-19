В Самарской области от Covid-19 за сутки скончалось 13 человек

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По данным на 19 февраля в регионе зафиксировано 13 "ковидных" смертей, передает сайт стопкоронавирус.рф. Всего с начала пандемии в Самарской области скончалось 6959 жителей.