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Здравоохранение Общество

В Самарской области от Covid-19 за сутки скончалось 13 человек

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным на 19 февраля в регионе зафиксировано 13 "ковидных" смертей, передает сайт стопкоронавирус.рф. Всего с начала пандемии в Самарской области скончалось 6959 жителей.

За сутки медики выявили 3939 новых случаев коронавируса, 349 человек госпитализировано. Еще 4788 жителей выздоровели, а общее количество выздоровевших достигло 235772 человек.

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ужас

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