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Здравоохранение Общество

В Самарской области снова побит рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За сутки с 19 по 20 января в Самарской области суточная заболеваемость коронавирусом стала самой высокой за все время пандемии.

Заразились 3989 человек, при этом госпитализировали 378 зараженных. Напомним, прошлый рекорд — 3974 заболевших был зафиксирован 5 февраля. За все время пандемии в регионе заразились 292 619 человек.

Выздоровели за сутки 4327 заболевших, а всего — 240 099. Погибли 12 человек, а за все время — 6971.

В России за последние сутки выявили 170 699 заражений (за все время 15 370 419 человек), госпитализировано 10 372 человека. Выздоровели 147 296 зараженных (всего 12 365 238 человек). Погибли за сутки 745 пациентов (всего 345 500).

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иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

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Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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