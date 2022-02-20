В Самарской области снова побит рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки

За сутки с 19 по 20 января в Самарской области суточная заболеваемость коронавирусом стала самой высокой за все время пандемии.

Заразились 3989 человек, при этом госпитализировали 378 зараженных. Напомним, прошлый рекорд — 3974 заболевших был зафиксирован 5 февраля. За все время пандемии в регионе заразились 292 619 человек.

Выздоровели за сутки 4327 заболевших, а всего — 240 099. Погибли 12 человек, а за все время — 6971.

В России за последние сутки выявили 170 699 заражений (за все время 15 370 419 человек), госпитализировано 10 372 человека. Выздоровели 147 296 зараженных (всего 12 365 238 человек). Погибли за сутки 745 пациентов (всего 345 500).