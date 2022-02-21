АО "Транснефть - Приволга" завершило технологическое подключение участка магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев-Тихорецк общей протяженностью 50 км в Самарской области.

Строительство участка магистрального нефтепровода велось с июля 2020 года в Безенчукском, Красноармейском и Хворостянском районах Самарской области. При реконструкции были применены современные строительные материалы, в том числе трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки.

На участке МН смонтированы две камеры приема средств очистки и диагностики, установлены узлы запорной арматуры, выполнены пересечения с 116 коммуникациями — кабелями связи, линиями электропередачи, а также железной и автомобильными дорогами. Кроме того, после реконструкции были подключены три подводных перехода магистрального нефтепровода через малые водотоки — реки Чагра, Чапаевка и Черненькая.

Подключение участка к системе действующих магистральных нефтепроводов после его замены было выполнено во время плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти по МН Куйбышев — Тихорецк в период с 15 по 18 февраля текущего года. Перед подключением были проведены гидравлические испытания нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

Подключение реконструированного участка было выполнено в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга" для повышения надежности и экологической безопасности системы нефтепроводного транспорта, а также с целью расширения системы магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт "Новороссийск" в объеме 40 млн тонн в год. В качестве технического заказчика работ выступило ООО "Транснефть - ТСД".

В настоящее время транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу возобновлена по графику и ведется в штатном режиме.