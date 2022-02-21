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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило технологическое подключение участка магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк в Самарской области

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило технологическое подключение участка магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев-Тихорецк общей протяженностью 50 км в Самарской области.

Строительство участка магистрального нефтепровода велось с июля 2020 года в Безенчукском, Красноармейском и Хворостянском районах Самарской области. При реконструкции были применены современные строительные материалы, в том числе трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки.

На участке МН смонтированы две камеры приема средств очистки и диагностики, установлены узлы запорной арматуры, выполнены пересечения с 116 коммуникациями — кабелями связи, линиями электропередачи, а также железной и автомобильными дорогами. Кроме того, после реконструкции были подключены три подводных перехода магистрального нефтепровода через малые водотоки — реки Чагра, Чапаевка и Черненькая.

Подключение участка к системе действующих магистральных нефтепроводов после его замены было выполнено во время плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти по МН Куйбышев — Тихорецк в период с 15 по 18 февраля текущего года. Перед подключением были проведены гидравлические испытания нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

Подключение реконструированного участка было выполнено в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга" для повышения надежности и экологической безопасности системы нефтепроводного транспорта, а также с целью расширения системы магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт "Новороссийск" в объеме 40 млн тонн в год. В качестве технического заказчика работ выступило ООО "Транснефть - ТСД".

В настоящее время транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу возобновлена по графику и ведется в штатном режиме.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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