В автомобиле на ул. Тополей в Самаре обнаружено тело мужчины

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В понедельник, 21 февраля, возле дома № 9 по ул. Тополей в Самаре в автомобиле обнаружили тело 48-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.