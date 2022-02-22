В Самаре на несколько недель закрыто движение транспорта по пр. Юных Пионеров

В настоящее время в Самаре закрыто движение транспорта по пр. Юных Пионеров от ул. Металлистов до Ташкентского переулка в сторону парка из-за ремонта на участке Главного Безымянского коллектора.

В феврале произошло обрушение свода коллектора из-за газовой коррозии. Свод коллектора диаметром 1500 мм, который ввели в эксплуатацию в 1972 году, был практически изъеден агрессивной средой, он не выдержал давления верхнего слоя почвы и просто местами обвалился.

Специалисты "РКС-Самара" провели диагностику с помощью специализированного оборудования и определили фронт работ. Было решено восстановить не только уже обрушившиеся участки, но и обновить прилегающие к ним.

В течение нескольких недель будет заменено 126 метров коллектора. Вместо старой трубы, отработавшей 50 лет, уложат новую полиэтиленовую с внутренним диаметром 1240 мм и наружным диаметром 1390 мм.