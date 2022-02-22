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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело учебно-тренировочные занятия на нефтепроводах в Самарской области

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело учебно-тренировочные занятия (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Бугуруслан — Сызрань через р. Кутулук и линейной части МН Бавлы — Куйбышев в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Согласно сценарию произошло аварийное снижение давления ниже допустимого на подводном переходе МН вследствие разгерметизации. Программа включала: оповещение соответствующих служб, сбор и выезд патрульной и аварийной групп линейной аварийной эксплуатационной службы (ЛАЭС) на участок условного разлива нефти, локализацию аварии, проведение экоаналитического контроля.

Расстояние от места базирования ЛАЭС до установки первого рубежа боновых заграждений на р. Кутулук составляло 15 километров. Второй рубеж боновых заграждений устанавливался оперативными службами на р. Большой Кинель, в которую впадает р. Кутулук. Использовалась автотранспортная и специальная техника, боновые заграждения протяженностью 600 м и четыре нефтесборщика, а также другое специализированное оборудование и приспособления. Все этапы действий в аварийной ситуации были успешно отработаны с соблюдением регламентных сроков.

Второе учебно-тренировочное занятие было проведено на одном из вантузов МН Бавлы — Куйбышев. Вантузы используются для впуска — выпуска воздуха при выполнении операций по заполнению и опорожнению нефтепровода при проведении планового и профилактического ремонта. Для подземного укрытия вантузов обустроены герметичные колодцы. Специалисты ЛПДС "Кротовка" во время УТЗ устраняли "отказ" в работе вантузной задвижки нефтепровода, связанной с разрушением прокладки фланцевого соединения между крышкой и корпусом.

С учетом ограничительных мер по количеству персонала в УТЗ приняли участие в общей сложности 52 человека. Проведенные учения показали оперативную готовность всех служб к выполнению работ по локализации разлива нефти на ледовой поверхности реки и ликвидации неисправностей на оборудовании.

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