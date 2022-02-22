Дмитрий Азаров встретился с трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр Эдуардом Латыповым

Во вторник, 22 февраля, губернатор Дмитрий Азаров встретился с трехкратным бронзовым призером XXIV зимних Олимпийских игр, биатлонистом Эдуардом Латыповым. Глава региона вручил земляку почетный знак "За труд во благо земли Самарской".
На Олимпиаде в Пекине 27-летний биатлонист, который начинал спортивную карьеру в селе Камышла и сегодня живет в Самарской области, завоевал три бронзовые награды — в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Сегодня поздно ночью Эдуард Латыпов вернулся домой в Самару. В аэропорту "Курумоч", несмотря на позднее время, его торжественно встретили друзья и многочисленные болельщики.
"Очень рад, что земляки так тепло встретили Вас после успешной Олимпиады. Конечно, есть расстройство и у болельщиков, и у Вас самого, что не удалось в мужской эстафете выиграть медаль более высокой пробы. Тем не менее, я уверен, что 3 бронзовые медали — это успех. Это очень важный вклад в копилку достижений российского спорта и нашей страны. Искренне от всей души Вас поздравляю!", — сказал Дмитрий Азаров, приветствуя спортсмена во время личной встречи.
Завершающий этап подготовки Эдуарда Латыпова к Олимпийским играм в Пекине получился непростым. Из-за положительного теста на COVID — 19 спортсмену буквально накануне Олимпиады пришлось уйти на карантин, оставшись без возможности тренироваться в привычном формате и участвовать в соревнованиях.
Глава региона подчеркнул: тем ценнее и дороже завоеванные награды. "Понимаю, насколько непросто дались медали. Это годы и годы самоотверженных тренировок. А ситуация с COVID — 19, очевидно, сказалась на физическом состоянии и на подготовке к Олимпиаде. К тому же, была непростая обстановка вокруг нашей команды. Это медали особой пробы. Достигнуть такого результата в таких условиях — выдающееся достижение вне всяких сомнений. Эти победы дорогого стоят", — отметил Дмитрий Азаров.
За высокие достижения на XXIV зимних Олимпийских играх глава региона вручил земляку почетный знак "За труд во благо земли Самарской". Эдуард Латыпов поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку и внимание, подарив губернатору на память фирменный постер Олимпийских игр с автографами ведущих российских биатлонистов и лыжников. Сувенир планируется разместить в будущем музее самарского спорта.
В рамках встречи глава региона и Эдуард Латыпов обсудили планы по развитию лыжного спорта и биатлона в Самарской области. В этом году на УСЦ "Чайка" планируется завершить строительство лыжероллерной трассы, которая возводится благодаря национальному проекту "Демография" (федеральный проект "Спорт — норма жизни"), инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Освещаемая трасса будет использоваться круглогодично для тренировок профессиональных спортсменов и любителей.
"Лыжероллерная трасса — давняя мечта многих любителей лыжного спорта и спортсменов. Десятилетиями шли разговоры, что она нужна. А мы берем и делаем. В конце года планируем завершить строительство", — сообщил Дмитрий Азаров.
Эдуард Латыпов, отметив важность появления на УСЦ "Чайка" лыжероллерной трассы, предложил разместить на базе стрельбище. На первом этапе — для пневмобиатлона. Это стрельба не из профессионального биатлонного оружия, а из упрощенной пневматической винтовки.
"Очень популярен пневмобиатлон среди детей. У нас в стране проводятся всероссийские соревнования, есть и международные старты высокого уровня. Думаю, было бы полезно это организовать на "Чайке". Тем более, лыжероллерная трасса там должна получится хорошая", — сказал трехкратный бронзовый призер Олимпиады. Напомним, что в его родном селе Камышла функционирует лыжно — биатлонный комплекс "Беркут".
Глава региона поддержал предложение и поручил министру спорта Самарской области Сергею Кобылянскому уже сейчас проработать вопрос, продумать возможность, место и условия размещения на "Чайке" такого стрельбища.
Говоря о спортивных планах, Эдуард Латыпов рассказал, что уже 27 февраля он вылетает в Финляндию на этап Кубка мира по биатлону. А всего до завершения нынешнего спортивного сезона у него осталось три этапа Кубка мира и чемпионат России — после этого он снова вернется домой, в Самарскую область.
Глава региона пригласил спортсмена в качестве почетного гостя принять участие в юбилейном XXX Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна", который в мае состоится в Самаре.
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Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно