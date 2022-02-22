Дмитрий Азаров встретился с трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр Эдуардом Латыповым

Во вторник, 22 февраля, губернатор Дмитрий Азаров встретился с трехкратным бронзовым призером XXIV зимних Олимпийских игр, биатлонистом Эдуардом Латыповым. Глава региона вручил земляку почетный знак "За труд во благо земли Самарской".

На Олимпиаде в Пекине 27-летний биатлонист, который начинал спортивную карьеру в селе Камышла и сегодня живет в Самарской области, завоевал три бронзовые награды — в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Сегодня поздно ночью Эдуард Латыпов вернулся домой в Самару. В аэропорту "Курумоч", несмотря на позднее время, его торжественно встретили друзья и многочисленные болельщики.

"Очень рад, что земляки так тепло встретили Вас после успешной Олимпиады. Конечно, есть расстройство и у болельщиков, и у Вас самого, что не удалось в мужской эстафете выиграть медаль более высокой пробы. Тем не менее, я уверен, что 3 бронзовые медали — это успех. Это очень важный вклад в копилку достижений российского спорта и нашей страны. Искренне от всей души Вас поздравляю!", — сказал Дмитрий Азаров, приветствуя спортсмена во время личной встречи.

Завершающий этап подготовки Эдуарда Латыпова к Олимпийским играм в Пекине получился непростым. Из-за положительного теста на COVID — 19 спортсмену буквально накануне Олимпиады пришлось уйти на карантин, оставшись без возможности тренироваться в привычном формате и участвовать в соревнованиях.

Глава региона подчеркнул: тем ценнее и дороже завоеванные награды. "Понимаю, насколько непросто дались медали. Это годы и годы самоотверженных тренировок. А ситуация с COVID — 19, очевидно, сказалась на физическом состоянии и на подготовке к Олимпиаде. К тому же, была непростая обстановка вокруг нашей команды. Это медали особой пробы. Достигнуть такого результата в таких условиях — выдающееся достижение вне всяких сомнений. Эти победы дорогого стоят", — отметил Дмитрий Азаров.

За высокие достижения на XXIV зимних Олимпийских играх глава региона вручил земляку почетный знак "За труд во благо земли Самарской". Эдуард Латыпов поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку и внимание, подарив губернатору на память фирменный постер Олимпийских игр с автографами ведущих российских биатлонистов и лыжников. Сувенир планируется разместить в будущем музее самарского спорта.

В рамках встречи глава региона и Эдуард Латыпов обсудили планы по развитию лыжного спорта и биатлона в Самарской области. В этом году на УСЦ "Чайка" планируется завершить строительство лыжероллерной трассы, которая возводится благодаря национальному проекту "Демография" (федеральный проект "Спорт — норма жизни"), инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Освещаемая трасса будет использоваться круглогодично для тренировок профессиональных спортсменов и любителей.

"Лыжероллерная трасса — давняя мечта многих любителей лыжного спорта и спортсменов. Десятилетиями шли разговоры, что она нужна. А мы берем и делаем. В конце года планируем завершить строительство", — сообщил Дмитрий Азаров.

Эдуард Латыпов, отметив важность появления на УСЦ "Чайка" лыжероллерной трассы, предложил разместить на базе стрельбище. На первом этапе — для пневмобиатлона. Это стрельба не из профессионального биатлонного оружия, а из упрощенной пневматической винтовки.

"Очень популярен пневмобиатлон среди детей. У нас в стране проводятся всероссийские соревнования, есть и международные старты высокого уровня. Думаю, было бы полезно это организовать на "Чайке". Тем более, лыжероллерная трасса там должна получится хорошая", — сказал трехкратный бронзовый призер Олимпиады. Напомним, что в его родном селе Камышла функционирует лыжно — биатлонный комплекс "Беркут".

Глава региона поддержал предложение и поручил министру спорта Самарской области Сергею Кобылянскому уже сейчас проработать вопрос, продумать возможность, место и условия размещения на "Чайке" такого стрельбища.

Говоря о спортивных планах, Эдуард Латыпов рассказал, что уже 27 февраля он вылетает в Финляндию на этап Кубка мира по биатлону. А всего до завершения нынешнего спортивного сезона у него осталось три этапа Кубка мира и чемпионат России — после этого он снова вернется домой, в Самарскую область.

Глава региона пригласил спортсмена в качестве почетного гостя принять участие в юбилейном XXX Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна", который в мае состоится в Самаре.