В День защитника Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню

В День защитника Отечества 23 февраля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы. В церемонии также приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, представители депутатского корпуса и силовых ведомств, сотрудники областного правительства и администрации Самары, неравнодушные жители.
"В наше сложное, неспокойное время укрепление обороноспособности Российской Федерации является приоритетом государственной политики. Только сильные, боеспособные, современные Вооруженные силы могут быть гарантом суверенитета и целостности России, сохранения мира и спокойствия, создания условий для достижения национальных целей развития страны, поставленных президентом, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным", — подчеркнул губернатор в официальном поздравлении.
От лица жителей Самарской области глава региона поблагодарил военнослужащих, сотрудников всех силовых ведомств за безупречную службу, беззаветное мужество при выполнении служебного долга и преданность Отчизне.
Особую благодарность Дмитрий Азаров выразил ветеранам РФ.
"Низкий вам поклон за все, что вы сделали для наших современников и потомков. Вы подарили нам не только возможность мирно трудиться на родной земле, растить детей и строить счастливое будущее, вы подарили нам саму жизнь. Огромное вам спасибо за гражданско-патриотическое воспитание молодежи, за сохранение преемственности поколений защитников Отечества", — сказал губернатор.
Свои поздравления жителям региона передал полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров.
"В день защитника Отечества мы вспоминаем всех тех, кто посвятил себя славе и безопасности Родины, кто отдал свою жизнь за мир и благополучие родной страны. Мы отдаем честь воинам, чьи подвиги, свершенные во время Великой Отечественной войны, всегда будут для нас примером отваги, патриотизма и любви к своей земле. Мы чествуем тех, кто сегодня достойно выполняет свой служебный долг, защищает интересы государства и готов в любую минуту встать на защиту России. С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности и обеспечивают надежный тыл", — отметил полпред.
Слова благодарности тем, кто стоит на защите Родины, высказал и председатель городского совета ветеранов войны и труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, полковник Владимир Пронин.
"Я поздравляю всех наших всех наших солдат с этим праздником. Вооруженные силы России в настоящий период времени самые современные, самые сильные, самые смелые. Нашу страну никто никогда не победит", — уверен полковник.
На территории нашего региона дислоцируется уникальное объединение — 2-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия. Гвардейцы в годы Великой Отечественной войны в многочисленных боях с фашистскими захватчиками покрыли себя неувядаемой славой. Самоотверженные бойцы принимали участие в Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Восточно-Померанской операциях и завершили боевой путь в поверженном Берлине. Объединение чтит память предков и продолжает традиции и сегодня успешно выполняет учебно-боевые, миротворческие и специальные задачи.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно