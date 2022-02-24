Гандбольная "Лада" обыграла "Астраханочку"

В своем 17-м матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Астрахани "Лада" взяла верх над "Астраханочкой" — 28:20 (13:16).

Счет второго тайма (15:4 в пользу гостей) поверг трибуны в шок. Хотя не все шло так уж гладко и теперь. Стартовый отрезок тольяттинки отбегали в прежнем невзрачном ключе. Почти восемь минут они не могли забить с игры, довольствовавшись лишь двумя пенальти, один из которых успешным не стал. "Астраханочка" в дебюте создала довольно приличный задел — 4:1. Только после этого Вероника Никитина, продравшись к воротам хозяек площадки, как говорится, с мясом загнала в них непослушный мяч.

Вслед за тем гостям пришлось оберегать свои рубежи в меньшинстве, что в атаке компенсировалось традиционной заменой вратаря на шестого полевого игрока. Это дало результат — 5:4. Однако на исходе 14-й минуты все вернулось на круги своя — 8:5.

После тайм-аута Ольга Фомина кометой переправила мяч в сетку хозяйских ворот — на молниеносную реализацию коллективной задумки ушло не более пяти секунд. Гандболистки в белых майках все увереннее стали комбинировать в атаке, оборона тоже принялась крепчать. Так спустя шесть с половиной минут счет сперва сравнялся благодаря контратакующему соло Натальи Решетниковой — 10:10. А еще через одну Яна Жилинскайте, откликнувшись на хитроумный пас Любови Аришиной в линию, впервые вывела гостей вперед. Однако к антракту удержать набранный в дельте Волги ход представительницам Среднего Поволжья не удалось. Особенно обидно протекла для нас последняя минута перед отправкой команд на перерыв.

Все началось с того, что Валерия Ганичева у ворот хозяек поля не пробила астраханский блок, а в ответной атаке соперниц сфолила на Виктории Дивак, и ее удаление привело к двум пропущенным "в раздевалку" голам. Причем второй влетел в тольяттинскую "рамку" одновременно с сиреной, когда гости опрометчиво, как оказалось, сняли своего вратаря, а чужой (Эвелина Аношкина), подхватив мяч после неточного паса Вероники Никитиной в линию на Фомину, отправила его через всю площадку в незащищенную цель.

Меньше чем за три минуты после перерыва "Лада" вновь подобралась к команде в синей форме на расстояние единственного "выстрела" — 17:16. Затем, правда, от той же Дивак пропустила еще один гол. Но как раз с этой отметки для подшефных Дениса Сайфулина и пошел настоящий кошмар. Шутка ли, следующего взятия ворот Валентины Войтулевич местной публике пришлось ждать одиннадцать с половиной минут.

Его авторство записала на себя впервые вышедшая на площадку незадолго до своего результативного выпада с правого фланга Карина Сисенова. Та самая, которая уже подписала контракт с "Ладой" и с нового сезона вольется в нее. На засушливом для астраханок отрезке белорусский "кипер" пять раз отводил от ворот гостей угрозу, а однажды Валю выручила перекладина. Играть оставалось чуть больше чем полтайма. Наш перевес еще был минимальным — 19:20.

Домашняя команда так и не наладила прицельный обстрел владений Войтулевич, которая еще всего лишь один раз не справилась с броском. А в заключительные семь с небольшим минут под нешуточным давлением соперниц, окончательно вернувшим утерянный в последних играх тонус, "Астраханочка" скисла совсем. Раззадоренным гостям, у которых на финише по три безответных гола смастерили те же Никитина с Фоминой, не составило труда нокаутировать ее. И заодно, похоже, снова обрести себя.