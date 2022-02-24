Департамент туризма выведут из состава минкульта

В Самарской области планируют изменить статус департамента туризма, выведя его из состава министерства культуры. Соответствующий законопроект внесен в губернскую думу.

Судя по тому, что пояснительная записка к проекту подписана министром культуры Татьяной Мрдуляш, это инициатива минкульта.

Департамент будет наделен полномочиями по реализации государственной политики в сфере туризма и статусом главного распорядителя средств областного бюджета.

Такая мера объясняется целями повышения эффективности развития туристской индустрии в регионе.

"В настоящее время с учетом поставленных задач в сфере туризма и реализуемых федеральных и региональных программ, направленных на развитие и продвижение регионального турпродукта, в этой сфере требуется более четкое разграничение полномочий органов исполнительной власти", - указывается в пояснительной записке.