Департамент туризма выведут из состава минкульта

В Самарской области планируют изменить статус департамента туризма, выведя его из состава министерства культуры. Соответствующий законопроект внесен в губернскую думу.
Судя по тому, что пояснительная записка к проекту подписана министром культуры Татьяной Мрдуляш, это инициатива минкульта.
Департамент будет наделен полномочиями по реализации государственной политики в сфере туризма и статусом главного распорядителя средств областного бюджета.
Такая мера объясняется целями повышения эффективности развития туристской индустрии в регионе.
"В настоящее время с учетом поставленных задач в сфере туризма и реализуемых федеральных и региональных программ, направленных на развитие и продвижение регионального турпродукта, в этой сфере требуется более четкое разграничение полномочий органов исполнительной власти", - указывается в пояснительной записке.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.