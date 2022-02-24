Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, основную часть которых составляют женщины, дети, лица старшего поколения.

Для размещения ПВР в Самарской области определены базы отдыха в различных муниципалитетах. Это санаторий "Колос" (Кинель-Черкасский район), лагерь "Космос-2" (Красноярский район), базы отдыха "Волжанка" (п.Волжский) и "Дубки" (Самара, ул. Демократическая).

По поручению Дмитрия Азарова в кратчайшие сроки была проведена необходимая работа по подготовке ПВР к приему людей, где в общей сложности планируется разместить около 1000 человек.

В ходе осмотра ПВР на самарской базе отдыха "Дубки", где могут жить 226 человек, губернатор поставил задачу отработать процесс размещения переселенцев. Таким образом, чтобы люди по прибытию в ПВР в максимальное короткое время оказались в своих номерах.

"Сначала люди должны попасть в свои номера, расположиться там, спокойно отдохнуть, а уже потом все вопросы по оформлению документов. Никто не должен толпиться на улице или в холле, с вещами ждать, когда все организационные вопросы решат. Комфорт и удобство людей — первоочередно", — подчеркнул глава региона.

Как сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, специалисты социальной службы будут встречать людей уже в поезде по ходу следования. По дороге в ПВР будет собрана дополнительная информация и передана в объекты размещения.

"Таким образом, к моменту приезда людей в ПВР мы будем знать весь списочный состав, заранее распределим, кто в каком номере. Уже сразу людей распределим по номерному фонду", — рассказала Регина Воробьева.

В номерах на базе отдыха "Дубках" есть необходимая мебель, электрические чайники, телевизоры, мини-холодильники, ванные комнаты. Глава региона обратил внимание на то, что надо учесть потребности всех, каждого человека. По предварительной информации, около половины прибывающих — это дети разных возрастов, в том числе младенцы.

"Надо заранее все предусмотреть для деток и их мам, все условия создать. Давайте там, где будут размещаться совсем маленькие детки, мы предоставим наши наборы для новорожденных. Там все есть", — сказал глава региона.

"Как только мы понимаем, что в ПВР будут младенцы, мы сразу синхронно все вопросы отрабатываем. В том числе, привозим и ставим кроватки, пеленальные столы, расходники разные, наши комплекты новорожденных, как Вы предложили, Дмитрий Игоревич", — ответила Регина Воробьева, добавив, что будут учтены все потребности пожилых лиц и людей, имеющих какие — либо заболевания или ограничения здоровья.

Людям из ДНР и ЛНР, которые были вынуждены экстренно оставить свои дома, чтобы сохранить жизни, будет оказана вся необходимая помощь. После размещения в ПВР и отдыха переселенцам помогут решить все организационные вопросы, проведут повторное ПЦР — тестирование (первичное — по прибытию в Ростовскую область), окажут юридическую помощь, проконсультируют по социальным мерам поддержки, предусмотрена возможность оформления на месте единовременных социальных выплат.

Переселенцы будут обеспечены мобильной связью и бесплатным Интернетом по wi-fi. В пунктах установят ноутбуки для общего пользования. В каждом пункте предусмотрены медицинские кабинеты, при необходимости людям окажут психологическую помощь. Первые дни в ПВР будут работать специалисты миграционной службы.

"Здесь также надо все организовать таким образом, чтобы не было сбоев, специалистов хватало, по времени все распределить", — сказал Дмитрий Азаров. Глава региона также поручил минсоцу организовать единый call-центр для консультирования вынужденных переселенцев по всем вопросам, номера телефонной линии разместить на видных местах в ПВР.

Дмитрий Азаров также поставил задачу отладить все вопросы, связанные с образовательным процессом, работой игровых и детских комнат, досугом детей: "Необходимо полное понимание по дошколятам и школьникам, как дети будут учиться и чем заниматься в свободное время. Должны быть организованы экскурсионные, образовательные, культурные и просветительские программы. Психологическое и эмоциональное состояние людей, особенно деток, очень важно. Мы понимаем, с каким стрессом они были вынуждены столкнуться, в каком состоянии к нам приедут", — подчеркнул Губернатор.

Руководитель минсоца региона сообщила, что в части организации образовательного процесса вся предварительная работа проведена — необходимо дождаться точных списков прибывающих людей.

"По организации досуга уже волонтеры готовы приехать и делать выездные досуговые клубы. Позднее планируем вывозить детей из ПВР для организации культурных и экскурсионных программ", — сообщила Регина Воробьева. Для лиц трудоспособного возраста предусмотрена возможность временного устройства на работу. В каждом ПВР будет развернут мобильный пункт центра занятости.

Для организации питания в ПВР готова работа пищевого блока, сформировано предварительное меню, рассчитан объем требуемых продуктов, исходя из ожидаемой 100% загрузки объекта. Питание будет вестись посменно.

"Нужно четко понимать меню и объем требуемых продуктов сразу на неделю вперед. Для вас это обычная работа, поэтому здесь проблем быть не должно", — отметил глава региона.

Директор базы отдыха "Дубки" Ян Альховский уверил главу региона, что персонал объекта к приезду и приему людей полностью готов. Дмитрий Азаров, завершая осмотр ПВР в "Дубках", еще раз обратил внимание администрации, минсоца региона и ответственных служб на то, что для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР должны быть созданы максимально комфортные, удобные и безопасные условия проживания в ПВР, требуется учесть потребности каждого человека, необходимо продумать каждую мелочь.