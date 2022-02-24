Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, основную часть которых составляют женщины, дети, лица старшего поколения.
Для размещения ПВР в Самарской области определены базы отдыха в различных муниципалитетах. Это санаторий "Колос" (Кинель-Черкасский район), лагерь "Космос-2" (Красноярский район), базы отдыха "Волжанка" (п.Волжский) и "Дубки" (Самара, ул. Демократическая).
По поручению Дмитрия Азарова в кратчайшие сроки была проведена необходимая работа по подготовке ПВР к приему людей, где в общей сложности планируется разместить около 1000 человек.
В ходе осмотра ПВР на самарской базе отдыха "Дубки", где могут жить 226 человек, губернатор поставил задачу отработать процесс размещения переселенцев. Таким образом, чтобы люди по прибытию в ПВР в максимальное короткое время оказались в своих номерах.
"Сначала люди должны попасть в свои номера, расположиться там, спокойно отдохнуть, а уже потом все вопросы по оформлению документов. Никто не должен толпиться на улице или в холле, с вещами ждать, когда все организационные вопросы решат. Комфорт и удобство людей — первоочередно", — подчеркнул глава региона.
Как сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, специалисты социальной службы будут встречать людей уже в поезде по ходу следования. По дороге в ПВР будет собрана дополнительная информация и передана в объекты размещения.
"Таким образом, к моменту приезда людей в ПВР мы будем знать весь списочный состав, заранее распределим, кто в каком номере. Уже сразу людей распределим по номерному фонду", — рассказала Регина Воробьева.
В номерах на базе отдыха "Дубках" есть необходимая мебель, электрические чайники, телевизоры, мини-холодильники, ванные комнаты. Глава региона обратил внимание на то, что надо учесть потребности всех, каждого человека. По предварительной информации, около половины прибывающих — это дети разных возрастов, в том числе младенцы.
"Надо заранее все предусмотреть для деток и их мам, все условия создать. Давайте там, где будут размещаться совсем маленькие детки, мы предоставим наши наборы для новорожденных. Там все есть", — сказал глава региона.
"Как только мы понимаем, что в ПВР будут младенцы, мы сразу синхронно все вопросы отрабатываем. В том числе, привозим и ставим кроватки, пеленальные столы, расходники разные, наши комплекты новорожденных, как Вы предложили, Дмитрий Игоревич", — ответила Регина Воробьева, добавив, что будут учтены все потребности пожилых лиц и людей, имеющих какие — либо заболевания или ограничения здоровья.
Людям из ДНР и ЛНР, которые были вынуждены экстренно оставить свои дома, чтобы сохранить жизни, будет оказана вся необходимая помощь. После размещения в ПВР и отдыха переселенцам помогут решить все организационные вопросы, проведут повторное ПЦР — тестирование (первичное — по прибытию в Ростовскую область), окажут юридическую помощь, проконсультируют по социальным мерам поддержки, предусмотрена возможность оформления на месте единовременных социальных выплат.
Переселенцы будут обеспечены мобильной связью и бесплатным Интернетом по wi-fi. В пунктах установят ноутбуки для общего пользования. В каждом пункте предусмотрены медицинские кабинеты, при необходимости людям окажут психологическую помощь. Первые дни в ПВР будут работать специалисты миграционной службы.
"Здесь также надо все организовать таким образом, чтобы не было сбоев, специалистов хватало, по времени все распределить", — сказал Дмитрий Азаров. Глава региона также поручил минсоцу организовать единый call-центр для консультирования вынужденных переселенцев по всем вопросам, номера телефонной линии разместить на видных местах в ПВР.
Дмитрий Азаров также поставил задачу отладить все вопросы, связанные с образовательным процессом, работой игровых и детских комнат, досугом детей: "Необходимо полное понимание по дошколятам и школьникам, как дети будут учиться и чем заниматься в свободное время. Должны быть организованы экскурсионные, образовательные, культурные и просветительские программы. Психологическое и эмоциональное состояние людей, особенно деток, очень важно. Мы понимаем, с каким стрессом они были вынуждены столкнуться, в каком состоянии к нам приедут", — подчеркнул Губернатор.
Руководитель минсоца региона сообщила, что в части организации образовательного процесса вся предварительная работа проведена — необходимо дождаться точных списков прибывающих людей.
"По организации досуга уже волонтеры готовы приехать и делать выездные досуговые клубы. Позднее планируем вывозить детей из ПВР для организации культурных и экскурсионных программ", — сообщила Регина Воробьева. Для лиц трудоспособного возраста предусмотрена возможность временного устройства на работу. В каждом ПВР будет развернут мобильный пункт центра занятости.
Для организации питания в ПВР готова работа пищевого блока, сформировано предварительное меню, рассчитан объем требуемых продуктов, исходя из ожидаемой 100% загрузки объекта. Питание будет вестись посменно.
"Нужно четко понимать меню и объем требуемых продуктов сразу на неделю вперед. Для вас это обычная работа, поэтому здесь проблем быть не должно", — отметил глава региона.
Директор базы отдыха "Дубки" Ян Альховский уверил главу региона, что персонал объекта к приезду и приему людей полностью готов. Дмитрий Азаров, завершая осмотр ПВР в "Дубках", еще раз обратил внимание администрации, минсоца региона и ответственных служб на то, что для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР должны быть созданы максимально комфортные, удобные и безопасные условия проживания в ПВР, требуется учесть потребности каждого человека, необходимо продумать каждую мелочь.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно