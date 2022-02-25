Банк "Открытие" выпустил заявление по поводу санкций

Санкции не окажут существенного влияния на работу "Открытия" — банк продолжает обслуживать клиентов в обычном режиме.
"Санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка "Открытие" и компаний группы. Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы.
Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами.
Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы — офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк.
Все карты банка "Открытие", в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России.
Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей.
Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты "Открытия" или расплачиваться картой другого банка.
"Открытие" продолжит обслуживать брокерские счета.
Информация о всех продуктах и сервисах доступна на сайте банка open.ru, а также в каналах дистанционного обслуживания.
Мы делаем все возможное, чтобы защитить интересы наших клиентов. "Открытие" вместе со своими клиентами", — говорится в заявлении банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.