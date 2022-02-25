Банк "Открытие" выпустил заявление по поводу санкций

Санкции не окажут существенного влияния на работу "Открытия" — банк продолжает обслуживать клиентов в обычном режиме.

"Санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка "Открытие" и компаний группы. Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы.

Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами.

Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы — офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк.

Все карты банка "Открытие", в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России.

Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей.

Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты "Открытия" или расплачиваться картой другого банка.

"Открытие" продолжит обслуживать брокерские счета.

Информация о всех продуктах и сервисах доступна на сайте банка open.ru, а также в каналах дистанционного обслуживания.

Мы делаем все возможное, чтобы защитить интересы наших клиентов. "Открытие" вместе со своими клиентами", — говорится в заявлении банка.