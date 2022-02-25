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Обращение главы ВТБ Андрея Костина

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Волга Ньюс" приводит текст сообщения председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Андрея Костина.

Уважаемые клиенты, партнеры и акционеры Банка ВТБ! Дорогие друзья!

Я нечасто обращаюсь к вам напрямую: хорошие вести от банка не требуют дополнительной поддержки от его руководителя. Но уже второй раз за последние годы жизнь дает мне повод лично рассказать вам о том, что мы делаем, чтобы защитить ваши интересы.

В 2020 году я говорил, что ВТБ сделает все для максимально возможной поддержки клиентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Я не бросаю слова на ветер, свое обещание я выполнил. Сегодня я даю вам новую гарантию: в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать все возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим.

Мы направим весь наш многолетний опыт, знания и компетенции, чтобы обеспечить максимально спокойный с учетом возникшей ситуации период нестабильности. Российское правительство и Центральный банк уже подтвердили, что окажут необходимую поддержку финансовому сектору.

Еще в 2014 году, после первых санкций в отношении российских компаний со стороны западных властей, банковское сообщество России, включая, безусловно, банк ВТБ, разработало детальные планы реагирования на расширение режима ограничений. За минувшие годы мы научились жить и действовать в условиях постоянного санкционного давления. Мы знаем, что должны делать, и уже приступили к реализации намеченного плана. Я не могу полностью исключить сложности, которые могут испытать наши клиенты при перенастройке операционной деятельности банка, однако мы работаем над тем, чтобы пройти их довольно быстро и без потерь.

Вас я прошу сегодня только об одном: ориентируйтесь исключительно на проверенную официальную информацию. В кризисные моменты велик риск совершить необдуманное действие, поддавшись на советы "знающих экспертов" и громкие заголовки СМИ. Пусть источником информации для принятия решения в эти дни станет только официальный сайт ВТБ, официальные площадки банка в социальных сетях, наша "горячая линия" и сотрудники банка. Даже если на какой-то из ваших вопросов мы не сможем дать оперативный ответ, мы обязательно вернемся к вам с этим ответом в ближайшее время.

Друзья! Я искренне считаю, что мы давно уже стали друзьями, ведь друзья познаются в беде, а вместе мы прошли уже не один экономический и даже эпидемиологический кризис. Мы обязательно справимся и на этот раз. Сомнений в этом у меня нет и быть не может.

Гид потребителя

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