РГС Банк повысил доходность сберегательных продуктов до 10,5%

РГС Банк, банк для автомобилистов, обновил линейку классических вкладов и накопительных счетов для физических лиц. Изменения коснулись сберегательных продуктов, по которым установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: 10,5% — по вкладу "Двойная выгода", 10,2% — по вкладу "Подушка безопасности", 10,18% — по новому вкладу "Дорога к цели 2.0", 9% — по вкладу "Главная дорога", 8,3% — по новому накопительному счету "Автомобилист 2.0". Продвинутые продукты серии "2.0" отличают более выгодные условия и дополнительные надбавки к ставке.

Вклад "Дорога к цели 2.0" открывается на сумму от 30 тыс. до 5 млн рублей. Максимальная базовая ставка составит 8,65% годовых в рублях. Финальную доходность по депозиту можно собрать как конструктор — из доступных опций. Клиент может выбрать вклад с возможностью пополнения или без такой опции, комфортный срок размещения (91, 181, 367 или 732 дня) и способ выплаты дохода (ежемесячное начисление процентов на карту/счет в РГС Банке или на счет вклада, с причислением процентов к основной сумме вклада).

Кроме того, есть дополнительная возможность увеличить ставку еще на 0,5% — 1% за расходные операции по бесплатной дебетовой карте АвтоДрайв. Также для клиентов, которые уже являются вкладчиками РГС Банка, при открытии вклада "Дорога к цели 2.0" в офисе банка или через систему дистанционного банковского обслуживания предусмотрена надбавка в размере 0,2% к действующей ставке. Таким образом, максимальная ставка с учетом надбавок и капитализации процентов может достигать 10,18%.

Вклад "Подушка безопасности" РГС Банка доступен к оформлению полностью онлайн, на платформе личных финансов Финуслуги Московской биржи, и не требует визита в офис банка. Денежные средства можно разместить на срок 91, 181, 367 и 732 дня. Минимальная сумма депозита — 30 000 рублей. Частичное снятие и пополнение вклада не предусмотрены. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада. Ставка зависит от периода размещения средств и составит 8,2% годовых при сроке вклада 91 день, 10% — при сроке вклада 181 день, 10,2% — при сроке вклада 367 дней и 9,2% — при сроке вклада 732 дня.

Инвестиционный рублевый вклад "Двойная выгода" открывается при условии одновременного оформления как договора накопительного или инвестиционного страхования жизни, так и при покупке страховых полисов "Помощь на дороге" или "Мой дом". Средства можно разместить на сумму от 100 000 рублей на срок 181 или 367 дней. Операции пополнения и частичного снятия средств по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов предполагается в конце срока вклада. За оформление договора накопительного или инвестиционного страхования жизни от ООО СК "Росгосстрах Жизнь" предусмотрена надбавка к базовой ставке 2%, за приобретение страховых полисов "Помощь на дороге" от ООО "ЭТНАМЕД" или "Мой дом" от ПАО СК "Росгосстрах" — 1%. Таким образом, максимальная ставка по вкладу "Двойная выгода" может составить 10,5% годовых.

Оформление вклада "Главная дорога" доступно на срок 181, 367 и 732 дня и на сумму от 30 000 рублей / 500 долларов США. Частичное снятие и пополнение не предусмотрено, а выплата процентов возможна на выбор — в начале или конце срока вклада. Процентная ставка варьируется в зависимости от срока размещения и выбранной опции по сроку выплаты процентов. Ставки по вкладу с традиционной выплатой процентов в конце срока составят от 8,8% до 9% годовых в рублях / 0,35%-0,7% в долларах США, а по вкладу с авансовой выплатой процентов — от 7,63% до 8,43% годовых в рублях / 0,35%-0,69% в долларах США.

Накопительный счет "Автомобилист 2.0" открывается в рублях. Клиент может активно пользоваться средствами, пополняя счет или совершая расходные операции. Ставка 7% начисляется на ежедневный остаток по счету от 1000 рублей, проценты выплачиваются и капитализируются ежемесячно. При расходных операциях по дебетовой карте "АвтоДрайв" базовая ставка может быть увеличена на 0,5%–1%, а с учетом капитализации максимальная ставка по счету может достигать 8,3%.

Вклад РГС Банка можно открыть как в отделении банка, так и дистанционно: на сайте, в Интернет-банке, мобильном приложении или на маркетплейсе #банкавто, а также на портале Финуслуг Мосбиржи. Для доступа к онлайн-сервисам достаточно иметь любую карту РГС Банка — ключ к дистанционному обслуживанию и целому перечню финансовых продуктов. Ее можно также заказать на сайте РГС Банка или автомаркета #банкавто с доставкой более чем в 200 городах России.