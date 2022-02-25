Гости из Германии, Австрии и Люксембурга оценили туристические возможности Самарской области

11 туристов из Германии, Австрии и Люксембурга посетили Самарскую область и прошли по зимнему маршруту на собачьих упряжках.

Гости из Европы пробыли на территории области более восьми дней. За это время они насладились красотами волжской природы, научились взаимодействовать с ездовыми собаками, ухаживать за ними, управлять упряжкой, всему, что необходимо в многодневном переходе, включая тренировочные выезды.

Зимний маршрут с двумя ночевками в палаточных лагерях, который прошел по Ягодинскому лесу, по берегу и льду Волги в сторону Хрящевки и Замка Гарибальди, был успешно пройден зарубежными гостями на снегоходах и собачьих упряжках.

"Шесть дорог — семь ключей" — это комплекс туристических собачьих маршрутов, которые были сформированы Деревней ездовых собак "Серебро Севера" при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Всего прохождение экспедиционного многокилометрового маршрута "Шесть дорог, семь ключей" обеспечили 40 ездовых собак сибирских и аляскинских хаски питомника "Серебро Севера", три снегохода сопровождения, команда обеспечения с тремя зимними палатками и оборудованием для чекпойнта.

Помимо ездовой практики для гостей были организованы мастер-классы по писанке (роспись пасхальных яиц) и стрельбе в стрелковом комплексе "Ловчий плюс", а также экскурсия в Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова.

По итогам тура гости отметили высокий профессионализм команды "Серебро Севера" как по приему иностранных гостей, так и отличный уход и работу с собаками. Они откровенно восторгались красотой русской зимы и были рады культурному взаимообмену.

Anka Liebegut отметила: "Уже более 18 лет я работаю в компании по производству ветеринарных лекарственных стредств для собак. Наша компания имеет поставки продукции и общение с ездовыми питомниками в Европе. Маршрут просто великолепен! Сказочно красивый лес, ледовые просторы реки Волги, по которой мы шли на собаках, дубовые рощи, живописные берега и много снега!".

Этот тур — лишь один из маршрутов проекта "Шесть дорог — семь ключей", воплощение которого в жизнь стало возможно благодаря гранту Федерального агентства по туризму. Именно грантовая поддержка позволила приобрести необходимый для протяженных зимних маршрутов транспорт и оборудование: профессиональные бензопилы, дополнительные снегоходы и снегоходные нарты, микроавтобус.

Отметим, что в Самарской области большое внимание уделяется развитию внутреннего туризма. Это одна из приоритетных задач для регионального правительства, которая курируется лично губернатором Дмитрием Азаровым.

Конкурс Федерального агентства на гранты для проектов по развитию внутреннего и въездного туризма стартовал 22 сентября 2020 года. Участие в нем приняло более 4 тыс. проектов, которые должны были соответствовать многим требованиям, в том числе прирост посещаемости туристических объектов, увеличение продолжительности пребывания и среднего чека, расширение сезонных предложений, вложения в оборудование долгосрочного использования, опыт реализации аналогичных проектов. Уделялось внимание и социальной составляющей.

Проект ИП "Караваев" и Деревни ездовых собак "Серебра Севера" "Шесть дорог — семь ключей" включает в себя шесть маркированных маршрутов летнего и зимнего сезонов. В зимний период — снегоходным и упряжечным транспортом; в весенне-летне-осенний — варианты пешего активного туризма, в том числе дог-треккинг (пеший поход в связке человека и собаки).

"Когда человек проходит маршруты с ездовыми собаками, на упряжке или пешком, это приносит много пользы. Нагрузки на свежем воздухе, контакт с лучшим другом человека — собакой, выброс адреналина, созерцание, упорядочение мыслей, контакт с природой. А положительные эмоции от взаимодействия с энергичными, умными и выносливыми хаски трудно описать в двух словах", - отметила руководитель проектов "Серебро Севера" Светлана Семенова.