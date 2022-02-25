В РГС Банке заявили, что санкции не окажут существенного влияния на его работу

"Волга Ньюс" приводит текст заявления банка о перспективах его деятельности на фоне вводимых ограничений.

Санкции не окажут существенного влияния на деятельность РГС Банка и компаний группы "Открытие". У нас достаточный запас капитала, ликвидности и наличных. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы.

Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами.

Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы — офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк.

Все карты РГС Банка, в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России.

Введенные ограничения могут коснуться использования карт банка за границей.

Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты РГС Банка или расплачиваться картой другого банка.

Мы делаем все возможное, чтобы защитить интересы наших клиентов.