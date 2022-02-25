В РГС Банке заявили, что санкции не окажут существенного влияния на его работу

"Волга Ньюс" приводит текст заявления банка о перспективах его деятельности на фоне вводимых ограничений.
Санкции не окажут существенного влияния на деятельность РГС Банка и компаний группы "Открытие". У нас достаточный запас капитала, ликвидности и наличных. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы.
Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами.
Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы — офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк.
Все карты РГС Банка, в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России.
Введенные ограничения могут коснуться использования карт банка за границей.
Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты РГС Банка или расплачиваться картой другого банка.
Мы делаем все возможное, чтобы защитить интересы наших клиентов.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.