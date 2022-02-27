Коронавирус в Самарской области: 4211 заболели, 15 скончались

В Самарской области еще 4 211 жителей заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Таковы официальные данные на воскресенье, 27 февраля.
Из них 1358 в Самаре, 1089 человек заразились в Тольятти, 342 в Сергиевском районе, а 175 в Кинеле. Далее по убыванию:
— 151 в г. Сызрань
— 141 в г. Новокуйбышевск
— 132 в Кинель-Черкасском районе
— 92 в Клявлинском районе
— 84 в г. Отрадный
— 62 в Нефтегорском районе
— 62 в г. Чапаевск
— 59 в Пестравском районе
— 53 в Красноярском районе
— 52 в г. Похвистнево
— 48 в Похвистневском районе
— 39 в Исаклинском районе
— 36 в Приволжском районе
— 31 в Кошкинском районе
— 30 в Богатовском районе
— 28 в Безенчукском районе
— 26 в Красноармейском районе
— 24 в Хворостянском районе
— 24 в Елховском районе
— 22 в Шигонском районе
— 17 в г. Октябрьск
— 16 в Челно-Вершинском районе
— 11 в Сызранском районе
— 7 в Алексеевском районе
3820 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 391 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 321901 случай коронавируса. Скончались 7085 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.