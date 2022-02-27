Коронавирус в Самарской области: 4211 заболели, 15 скончались

В Самарской области еще 4 211 жителей заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Таковы официальные данные на воскресенье, 27 февраля.

Из них 1358 в Самаре, 1089 человек заразились в Тольятти, 342 в Сергиевском районе, а 175 в Кинеле. Далее по убыванию:

— 151 в г. Сызрань

— 141 в г. Новокуйбышевск

— 132 в Кинель-Черкасском районе

— 92 в Клявлинском районе

— 84 в г. Отрадный

— 62 в Нефтегорском районе

— 62 в г. Чапаевск

— 59 в Пестравском районе

— 53 в Красноярском районе

— 52 в г. Похвистнево

— 48 в Похвистневском районе

— 39 в Исаклинском районе

— 36 в Приволжском районе

— 31 в Кошкинском районе

— 30 в Богатовском районе

— 28 в Безенчукском районе

— 26 в Красноармейском районе

— 24 в Хворостянском районе

— 24 в Елховском районе

— 22 в Шигонском районе

— 17 в г. Октябрьск

— 16 в Челно-Вершинском районе

— 11 в Сызранском районе

— 7 в Алексеевском районе

3820 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 391 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 321901 случай коронавируса. Скончались 7085 человек (нарастающим итогом), в том числе 15 за сутки.