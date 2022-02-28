ВТБ значительно повышает ставки по вкладам и накопительным счетам

В связи с повышением ключевой ставки ВТБ принял решение значительно повысить процентные ставки по сберегательным продуктам, в том числе — и по валютным депозитам. Ставки по рублевым вкладам и счетам достигнут 18% годовых, по депозитам в долларах — 5%, в евро — 4%. Изменения вступят в силу с 28 февраля.
Базовая ставка по краткосрочному промовкладу "Новое время" увеличивается сразу более чем на 10% годовых и достигнет 18% годовых. Средства на депозите размещаются на срок 6 месяцев без опций снятия и пополнения. Максимальная доходность доступна как при открытии депозита в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания, так и в офисах.
Также до 18% — сразу на 12% — увеличивается базовая ставка по накопительному счету "Сейф". Он позволяет накопить и приумножить средства с возможностью гибко распоряжаться своими сбережениями, при этом максимальная доходность по продукту сопоставима с предложениями по депозитам. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно. Открыть "Сейф" можно за несколько кликов в мобильном приложении ВТБ Онлайн, а также в отделениях банка.
ВТБ также резко увеличивает ставки по валютным сбережениям. Доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составит 5% годовых, в евро — 4% годовых. Это позволит получить максимальную выгоду от валютных накоплений в рамках классических сберегательных инструментов.
ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.