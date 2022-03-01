В Самаре устраняются подтопления на дорогах

В Самаре продолжается ликвидация подтоплений на улично-дорожной сети. Всего этих мест по городу 32, основная часть находится в пос. Зубчаниновка Кировского района и в Куйбышевском районе. Отдельные локации есть в Промышленном и Советском районах.

"Учитывая тот факт, что уровень воды может подниматься достаточно высоко, а движение на таких участках может стать небезопасным, подрядные организации держат эту ситуацию на особом контроле", — рассказал заместитель руководителя Управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

В настоящий момент в данном виде работ задействовано пять единиц спецтехники, однако, при необходимости их число увеличат.

МП "Благоустройство" и ООО "Кедр-1" производят откачку воды на улично-дорожной сети — соответственно, в зонах обслуживания. МП "Инженерные системы" ликвидируют подтопления на внутриквартальных и придомовых территориях по заявкам администраций районов. Все проблемные участки находятся на постоянном контроле.