Самарец хотел купить билеты в театр, но потерял 19 тыс. рублей

В Самаре 29-летний инженер из Самары решил купить билет на театральное представление через сеть Интернет.

Для этого он связался по указанному на сайте номеру телефона с продавцом, получил от него некую ссылку, перейдя по которой, ввел данные своей банковской карты и пароль для подтверждения оплаты.

После того, как мужчина трижды произвел перечисления на общую сумму больше 19 тыс. руб., он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.