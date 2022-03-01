В регионе ввели ограничения для грузового транспорта

Минтранс Самарской области ввел временные ограничения для движения грузового транспорта. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Согласно документу, с 1 по 30 апреля запрещен проезд по дорогам общего пользования транспортным средствам, имеющим нагрузку 7 и более тонн на каждую ось.
С 20 мая по 31 августа по дорогам регионального и межмуниципального значения с асфальтовым покрытием запрещено движение тяжеловесного транспорта при средних значениях температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия. При таких условиях указанные автомобили смогут передвигаться лишь с 22:00 до 10:00.
Временные ограничения движения на весенне-летний период не распространяются на следующие участки автомобильных дорог:
- Самара-Бугуруслан, км 31+245 - км 31+395 в Волжском районе и Кинеле;
- Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), км 7+008 - км 6+858, в г.о. Самара;
- перевозки пассажирскими автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, лекарств, животных, медицинского кислорода, топлива, смазочных масел, специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содержанию автодорог, при движении непосредственно к месту работ;
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
- транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.
Настоящий приказ вступает в силу 1 апреля.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа