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Общество

В регионе ввели ограничения для грузового транспорта

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Минтранс Самарской области ввел временные ограничения для движения грузового транспорта. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, с 1 по 30 апреля запрещен проезд по дорогам общего пользования транспортным средствам, имеющим нагрузку 7 и более тонн на каждую ось.

С 20 мая по 31 августа по дорогам регионального и межмуниципального значения с асфальтовым покрытием запрещено движение тяжеловесного транспорта при средних значениях температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия. При таких условиях указанные автомобили смогут передвигаться лишь с 22:00 до 10:00.

Временные ограничения движения на весенне-летний период не распространяются на следующие участки автомобильных дорог:

  • Самара-Бугуруслан, км 31+245 - км 31+395 в Волжском районе и Кинеле;
  • Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), км 7+008 - км 6+858, в г.о. Самара;
  • перевозки пассажирскими автобусами, в том числе международные;
  • перевозки пищевых продуктов, лекарств, животных, медицинского кислорода, топлива, смазочных масел, специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
  • перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий;
  • транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содержанию автодорог, при движении непосредственно к месту работ;
  • транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
  • транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

Настоящий приказ вступает в силу 1 апреля.

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