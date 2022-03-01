В регионе ввели ограничения для грузового транспорта

Минтранс Самарской области ввел временные ограничения для движения грузового транспорта. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, с 1 по 30 апреля запрещен проезд по дорогам общего пользования транспортным средствам, имеющим нагрузку 7 и более тонн на каждую ось.

С 20 мая по 31 августа по дорогам регионального и межмуниципального значения с асфальтовым покрытием запрещено движение тяжеловесного транспорта при средних значениях температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия. При таких условиях указанные автомобили смогут передвигаться лишь с 22:00 до 10:00.

Временные ограничения движения на весенне-летний период не распространяются на следующие участки автомобильных дорог:

Самара-Бугуруслан, км 31+245 - км 31+395 в Волжском районе и Кинеле;

Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), км 7+008 - км 6+858, в г.о. Самара;

перевозки пассажирскими автобусами, в том числе международные;

перевозки пищевых продуктов, лекарств, животных, медицинского кислорода, топлива, смазочных масел, специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий;

транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содержанию автодорог, при движении непосредственно к месту работ;

транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

Настоящий приказ вступает в силу 1 апреля.