Два человека попали в больницу после ДТП под Самарой

Во вторник, 1 марта, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием 39-летнего водителя Toyota. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, в 6:10 мужчина ехал со стороны пос. Волжский в направлении трассы М-5. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford под управлением 59-летнего мужчины.

В аварии пострадали два пассажира Ford, их госпитализировали. Водитель Toyota отказался от госпитализации.

Сотрудники ГИБДД регулировали движение на месте происшествия, опросили очевидцев, собрали необходимые улики и выясняют обстоятельства случившегося.

В соцсетях очевидцы разместили фотографии, на которых запечатлена поврежденная легковушка и автомобиль, похожий на инкассаторский фургон.