Два человека попали в больницу после ДТП под Самарой

Во вторник, 1 марта, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием 39-летнего водителя Toyota. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 6:10 мужчина ехал со стороны пос. Волжский в направлении трассы М-5. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford под управлением 59-летнего мужчины.
В аварии пострадали два пассажира Ford, их госпитализировали. Водитель Toyota отказался от госпитализации.
Сотрудники ГИБДД регулировали движение на месте происшествия, опросили очевидцев, собрали необходимые улики и выясняют обстоятельства случившегося.
В соцсетях очевидцы разместили фотографии, на которых запечатлена поврежденная легковушка и автомобиль, похожий на инкассаторский фургон.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...