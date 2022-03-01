Роспотребнадзор рекомендовал отменить все антиковидные ограничения, кроме масочного режима

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по борьбе с коронавирусом на фоне снижения заболеваемости COVID-19.
Ведомство рекомендовало отменить все ограничения, за исключением соблюдения масочного режима в помещениях и усиления дезинфекции. В частности, отменены нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита.
"Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции", — пишет tass.ru.
Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки выявлено 97 333 случая заражения COVID-19. Умерли 786 человек. В Самарской области — 4126 случаев, что является одним из самых высоких показателей за все время.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.