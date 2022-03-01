Роспотребнадзор рекомендовал отменить все антиковидные ограничения, кроме масочного режима

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по борьбе с коронавирусом на фоне снижения заболеваемости COVID-19.

Ведомство рекомендовало отменить все ограничения, за исключением соблюдения масочного режима в помещениях и усиления дезинфекции. В частности, отменены нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита.

"Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции", — пишет tass.ru.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки выявлено 97 333 случая заражения COVID-19. Умерли 786 человек. В Самарской области — 4126 случаев, что является одним из самых высоких показателей за все время.