Дмитрий Азаров выразил соболезнования семье летчика-штурмовика Руслана Руднева

Во вторник, 1 марта, в Самаре в здании военно-исторического музея Центрального военного округа состоялось прощание с полковником, летчиком-штурмовиком Русланом Рудневым. Он героически погиб, выполнив боевую задачу в специальной военной операции по защите мира на Донбассе. Вчера ему исполнился бы 41 год.
Руслан Руднев - уроженец Сызрани, служил в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации. Выполняя свой служебный и гражданский долг, участвовал в специальной миссии по демилитаризации и денацификации Украины, защите жителей ДНР и ЛНР. Указом главы государства награжден орденом Мужества.
Сослуживцы и друзья Руслана Руднева называют его "человеком долга и чести", потомственным офицером, настоящим патриотом России и любимой им Самарской земли.
"Мы обязаны выполнять свой воинский долг. Мы обучались этому делу, готовились защищать свое Отечество. Руслан Игоревич достойно выполнил свой долг. Наша общая задача, которую поставил президент, - защита ДНР и ЛНР, чтобы они были свободными и семьи там жили нормально, как люди, а не прятались в подвалах. Подвиг Руслана Игоревича всегда останется с нами и в истории Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказал генерал-лейтенант, почетный председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Анатолий Шаповалов.
Свои соболезнования семье, близким, друзьям и сослуживцам Руслана Руднева выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, принявший участие в церемонии прощания с земляком, отдавшим жизнь во благо Родины и своих соотечественников.
"Вместе с вами скорбит сегодня вся Самарская область, все россияне. Полковник Руслан Руднев навсегда останется в памяти как человек чести и долга, истинный патриот нашей Родины - великой России. Вместе с солдатами и офицерами Российской Армии он сделал все для того, чтобы предотвратить угрозу возникновения глобальной войны, которая стала вполне реальной в связи с агрессивными планами украинских националистов и неонацистов. Его подвиг - в одном ряду с подвигами героев Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и мирное развитие нашего Отечества. Вечная память Герою!" - высказал слова соболезнования Дмитрий Азаров.
Имя Руслана Руднева будет увековечено. В самарской школе, которую он окончил в 1998 году, готовят музей героя.
"Воспоминания остаются с нами навсегда. Мы всегда будем помнить Руслана. Его отличало то, что он был целеустремленным и упрямым, умел добиваться своей цели. Никогда ни на что не жаловался, хотя времена тогда были непростые. У него было много друзей. И что бы ни происходило - Руслан никогда никого не подводил", - поделилась воспоминаниями бывшая учительница и классный руководитель Руслана Неля Аксенова.
У Руслана Руднева остались супруга и трое сыновей. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно