Дмитрий Азаров выразил соболезнования семье летчика-штурмовика Руслана Руднева

Во вторник, 1 марта, в Самаре в здании военно-исторического музея Центрального военного округа состоялось прощание с полковником, летчиком-штурмовиком Русланом Рудневым. Он героически погиб, выполнив боевую задачу в специальной военной операции по защите мира на Донбассе. Вчера ему исполнился бы 41 год.

Руслан Руднев - уроженец Сызрани, служил в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации. Выполняя свой служебный и гражданский долг, участвовал в специальной миссии по демилитаризации и денацификации Украины, защите жителей ДНР и ЛНР. Указом главы государства награжден орденом Мужества.

Сослуживцы и друзья Руслана Руднева называют его "человеком долга и чести", потомственным офицером, настоящим патриотом России и любимой им Самарской земли.

"Мы обязаны выполнять свой воинский долг. Мы обучались этому делу, готовились защищать свое Отечество. Руслан Игоревич достойно выполнил свой долг. Наша общая задача, которую поставил президент, - защита ДНР и ЛНР, чтобы они были свободными и семьи там жили нормально, как люди, а не прятались в подвалах. Подвиг Руслана Игоревича всегда останется с нами и в истории Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказал генерал-лейтенант, почетный председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Анатолий Шаповалов.

Свои соболезнования семье, близким, друзьям и сослуживцам Руслана Руднева выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, принявший участие в церемонии прощания с земляком, отдавшим жизнь во благо Родины и своих соотечественников.

"Вместе с вами скорбит сегодня вся Самарская область, все россияне. Полковник Руслан Руднев навсегда останется в памяти как человек чести и долга, истинный патриот нашей Родины - великой России. Вместе с солдатами и офицерами Российской Армии он сделал все для того, чтобы предотвратить угрозу возникновения глобальной войны, которая стала вполне реальной в связи с агрессивными планами украинских националистов и неонацистов. Его подвиг - в одном ряду с подвигами героев Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и мирное развитие нашего Отечества. Вечная память Герою!" - высказал слова соболезнования Дмитрий Азаров.

Имя Руслана Руднева будет увековечено. В самарской школе, которую он окончил в 1998 году, готовят музей героя.

"Воспоминания остаются с нами навсегда. Мы всегда будем помнить Руслана. Его отличало то, что он был целеустремленным и упрямым, умел добиваться своей цели. Никогда ни на что не жаловался, хотя времена тогда были непростые. У него было много друзей. И что бы ни происходило - Руслан никогда никого не подводил", - поделилась воспоминаниями бывшая учительница и классный руководитель Руслана Неля Аксенова.

У Руслана Руднева остались супруга и трое сыновей. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.