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ВТБ Капитал Инвестиции запустили ежедневные войсчаты для инвесторов

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе эксперты ВТБ Капитал Инвестиции ежедневно в 19:00 отвечают на вопросы инвесторов в телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции в формате войсчатов. Подписчики канала могут задать любой вопрос в прямом эфире или прислать его в чат-бот. Инвестиционные консультанты и аналитики объясняют, что делать инвестору в текущей ситуации, как ребалансировать свой портфель. Вчера состоялся первый войсчат, который слушали более 4500 человек.

"В текущей ситуации очень непросто и нашим клиентам, и инвесторам других брокеров, поэтому стараемся максимально помочь, предоставить доступ к информации, аналитике, профессиональному взгляду на происходящее. Надеемся, что наши войсчаты станут хорошей возможностью прояснить многое для себя и получить ответы на самые беспокоящие вопросы", — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Новости, касающиеся обслуживания клиентов, и ответы на самые частые вопросы собраны на странице брокера на сайте ВТБ.

Самая полезная информация для клиентов:

https://broker.vtb.ru/servnews/art_detail/1161025/

https://telegra.ph/CHasto-zadavaemye-voprosy-03-01-3

Ссылка на телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции:

https://t.me/vtbmyinvestments

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