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Банк "Открытие" повысил доходность по рублевым и валютным сберегательным продуктам

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" увеличил всю шкалу ставок для розничных клиентов по всем сберегательным продуктам, срокам и валютам. Максимальная доходность по вкладам достигла 18,2% годовых в рублях, 5% в долларах и 4% в евро. Также повышены ставки по накопительному счету "Моя копилка" как в рублях, так и в валюте.

Рост по рублевым вкладам составил до 9 процентных пунктов. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 18,2% годовых по вкладу "Надежный партнер" (при выплате процентов в конце срока).

Банк установил одну из самых привлекательных на рынке ставок по наиболее популярному среди клиентов вкладу на срок в 1 год — 16,20% годовых.

Заметно увеличились ставки и по вкладам в долларах и евро (при пролонгации вклада) — до 5% и 4% годовых соответственно.

Кроме того, банк "Открытие" повысил максимальную ставку по накопительному счёту "Моя копилка" в рублях до 11% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей. Сделать это можно в один клик, нажав в разделе программы лояльности МАКС в мобильном или интернет-банке "Повысить ставку". Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 10% годовых.

Также повышены ставки по накопительным счетам в долларах до 4% годовых и в евро до 3% годовых.

Одновременно с этим банк снизил минимальный порог остатка по счету, на который проценты начисляются по указанной ставке, с 10 тысяч рублей до 100 рублей (или эквивалента в валюте).

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе "Тарифы и документы" на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Fitch ("BB+"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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