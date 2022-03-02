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Здравоохранение Общество

Пускать ли посетителей на фудкорты — каждый муниципалитет будет решать самостоятельно

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Решение о допуске граждан в места массового пребывания — фудкорты, торговые центы, бассейны и кинотеатры — будет приниматься оперативными штабами по борьбе с коронавирусом каждого из муниципалитетов в отдельности. Новое постановление губернатора Самарской области опубликовано в среду, 2 марта.

Постановление также снимает запрет на проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований различного уровня среди несовершеннолетних.

Напомним, что накануне Роспотребнадзор рекомендовал отменить все коронавирусные ограничения, за исключением соблюдения масочного режима в помещениях и усиления дезинфекции. В частности, отменены нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита.

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