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Доходность по вкладам банка "Открытие" увеличилась до 21% годовых

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" повысил процентные ставки по рублевым вкладам сроком на 3 и 6 месяцев, а также по валютным вкладам сроком на 3 месяца.

Теперь максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, по вкладу "Надежный" сроком на 3 и 6 месяцев составляет 21% годовых (при получении процентов по окончании вклада).

Для премиальных клиентов, а также для тех, кто получает зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 1% годовых (по вкладу "Надежный партнер").

Также повышены ставки по вкладам сроком на 3 месяца в долларах до 8% годовых, в евро — до 7% годовых.

Клиентам, которые ранее сегодня (2 марта) оформили вклады, ставки будут повышены автоматически (переоформлять вклады в офисах или удаленных каналах не потребуется).

Вклады можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе "Тарифы и документы" на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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