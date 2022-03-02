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Самарский центр сбора гуманитарной помощи принял 367 звонков, помощь оказали 435 благотворителей

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Неделю назад в здании Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна на ул. Дзержинского, 31 в рамках общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ начал работу центр по сбору гуманитарной помощи.

"Мы приняли участие в совещании, которое провел председатель комитета Госдумы по молодежной политике и председатель Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев. После совещания с самарскими коллегами, которые занимаются развитием добровольчества, мы договорились о взаимодействии", - отметила директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, руководитель АНО "Самарский центр развития добровольчества" Татьяна Санникова.

За шесть дней, с 24 февраля по 1 марта, в центре было обработано 367 звонков и обратились 435 благотворителей. Для жителей Донбасса, вынужденных оставить свои дома, только в этом пункте менее чем за неделю собрано свыше 2,5 тыс. упаковок детского питания, более 12,5 тыс. наименований канцтоваров, почти 13,3 тыс. предметов быта (одеяла, полотенца, посуда), а также взрослая и детская одежда, книги, средства личной гигиены, бытовая техника и т.д.

"Огромное спасибо неравнодушным жителям Самарской области! И особое спасибо нашим волонтерам за внимание, ответственность и  за трудолюбие!" - говорит Татьяна Санникова.

Также штаб по приему гуманитарной помощи в Самаре действует на ул. Революционной, 107, тел. 8 964 991 16 78. В Тольятти - на базе городского штаба общественной организации "Российское движение школьников" (РДШ) на пр. Степана Разина, 65, школа №59, каб. 241. В других муниципалитетах Самарской области добровольцы также занимаются сбором гуманитарной помощи.

Полный список пунктов приема можно найти на сайте правительства Самарской области, а также на сайте https://sova.info/

Помимо пункта приемов гуманитарной помощи, в Самарской области открыт счет для сбора средств: Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека "ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩЬ" (СРОО по содействию защите прав человека "Достойная помощь"). Юридический и фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 150, офис 215):
ИНН: 6319727754
КПП: 631501001
ОГРН: 1106300002115
ОКПО: 64965456
Банк получателя: Поволжский банк ПАО "Сбербанк" г. Самара
ИНН: 7707083893
КПП: 631602006
БИК: 043601607
ОГРН: 1027700132195
Корсчет: 30101810200000000607
Расчетный счет (в рублях РФ) № 40703810654400001635

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