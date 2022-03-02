Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэр Тольятти Николай Ренц заявил, что готов выкупить стелу "Ладья" и сохранить её для тольяттинцев как исторический символ города. Так он отреагировал на появившуюся 2 марта в социальных сетях информацию продаже стелы, расположенной на кольцевой развязке Южного шоссе и ул. Борковской.