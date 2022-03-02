Мэр Тольятти Николай Ренц заявил, что готов выкупить стелу "Ладья" и сохранить её для тольяттинцев как исторический символ города. Так он отреагировал на появившуюся 2 марта в социальных сетях информацию продаже стелы, расположенной на кольцевой развязке Южного шоссе и ул. Борковской.
Собственником стелы выступает АО "АВТ". Владелец выставил "Ладью" на продажу за 56 400 рублей.
Мэрия Тольятти сообщает, что Николай Ренц уже связался с руководством компании и подчеркнул, что готов лично выкупить объект на свои средства.
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!