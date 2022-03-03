БК "Самара" победил ЦСКА-2 - 93:75

Затяжной выезд "Самара" начала с победы над ЦСКА-2 — 93:75.

Усилиями Артемса Бутянковса и Максима Барашкова самарцы уже после трех сыгранных минут получили неплохое преимущество — 11:4. Хозяев, впрочем, это нисколько не смутило — они выровняли игру, а за две минуты до завершения стартового периода вырвались вперед, 16:17. Но 5 очков от Евгения Фидия позволили нашей команде завершить четверть в свою пользу, а на старте второй "взорвался" Игорь Смыгин — и "Самара" повела уже "+10": 27:17.

Удержать этот задел помогли две подряд трехи от Владимира Пичкурова. Хозяева в ответ выдали вроде бы неплохой отрезок — но три подряд дальних попадания от Айка Нваму (два) и Максима Дыбовского предопределили солидное лидерство самарцев: 50:34 незадолго до большого перерыва.

На старте третьей четверти затерроризировал защиту москвичей Максим Шелекето, набравший 7 очков за минуту. А попадание Артема Чеваренкова подарило нашей команде уже "+20": 59:39 после трех сыгранных минут. До конца третьей десятиминутки самарцы держали хозяев на комфортной дистанции. Но в начале заключительного периода те обозначили интригу, сократив отставание до 12 очков: 69:57. Но тут же Игорь Смыгин был точен издали, а затем и в проходе, остановив порыв соперника. А Максим Шелекето и Владимир Пичкуров не уставали наказывать хозяев за малейшую нерасторопность в защите. И наша команда спокойно довела матч до победы.

75:93 — столичный выезд "Самара" начала с победы.