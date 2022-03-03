Банк "Открытие" запустил новый накопительный счет с повышенной ставкой

Банк "Открытие" предлагает новый рублевый накопительный счет "Копилка" со ставкой 20% годовых для всех категорий клиентов.
Проценты по новому накопительному счету начисляются ежедневно. Такой порядок начисления особенно актуален в условиях повышенной волатильности рынка и позволит клиентам оперативно принимать решение о пополнении счета или снятии с него денежных средств. Выплата процентов на "Копилку" будет производиться ежемесячно.
Минимальный остаток, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены.
Накопительный счет "Копилка" можно открыть как в офисах банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия".
Более подробно ознакомиться с условиями по новому накопительному счету можно в отделениях или при обращении в контакт-центр банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").