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Клиенты ВТБ разместили на вкладах и накопительных счетах 900 млрд рублей

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ за первые три дня после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам (28 февраля — 2 марта) привлек в классические сберегательные продукты около 900 млрд рублей новых размещений. Объем привлечения в долларах вырос вдвое. Новые депозиты и накопительные счета открыли свыше 550 тыс. человек.

ВТБ на этой неделе значительно повысил процентные ставки по сберегательным продуктам, в том числе — и по валютным депозитам. Сейчас ставка по полугодовому рублевому вкладу достигает 21%, а доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составляет 8% годовых, в евро — 7% годовых. Кроме того, до 21% повысилась базовая ставка по накопительному счету "Сейф", который позволяет гибко управлять сбережениями. Проценты по нему начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно.

Каждый час в точках продаж и в ВТБ Онлайн на этой неделе открывается более 10 000 сберегательных продуктов, а в день клиенты банка размещают на классических сберегательных продуктах более 300 млрд рублей.

ВТБ работает в усиленном режиме для решения всех вопросов своих клиентов в режиме 24/7. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

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