В Самаре пройдут мероприятия в честь 80-летия первого исполнения Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича

5 марта 2022 года исполняется 80 лет со дня первого исполнения Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Подготовка к этому событию началась в Самаре еще в прошлом году, а итогом станут различные мероприятия, посвященные юбилею произведения.

Напомним, 1 марта Самарскому академическому театру оперы и балета было присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Таким образом решено увековечить память народного артиста СССР.

4 марта основные праздничные мероприятия откроет мэппинг - проекция на здании театра оперы и балета, посвященная самым важным вехам в истории создания Симфонии Победы, а также периоду жизни великого композитора в Куйбышеве.

На площади будет установлена интерактивная инсталляция, созданная медиахудожниками студии креативных технологий "Playtronica". Жители и гости региона услышат фрагменты первой части произведения Шостаковича, а также узнают, какой символический смысл несет в себе партия того или иного инструмента.

Сеансы мэппинга на здании театра оперы и балета будут проходить с 4 по 6 марта: 4 марта - в 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30; 5 марта - в 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 6 марта - в 21:00, 21:30, 22:00.

5 марта в Белоколонном фойе Самарского академического театра оперы и балета начнет работу выставка, рассказывающая историю создания Седьмой симфонии. Визуально выставка будет представлять собой масштабную инсталляцию, восстанавливающую рассадку оркестра с исторической фотографии репетиции симфонии в начале 1942 года в фойе Куйбышевского дома культуры.

Посетители выставки смогут изучить исторические материалы, узнают, как была написана симфония, и увидят вблизи инструменты, на которых она исполняется. Важной частью станут интерактивные элементы, расположенные на местах, где сидели музыканты оркестра. С их помощью можно услышать воспоминания оркестрантов, дирижера и самого Дмитрия Шостаковича.

На выставке будет представлено множество документальных материалов, фотографий, фрагментов видео и воспоминаний самого композитора и его современников. Работать выставка будет с 5 по 28 марта 2022 года.

Кульминацией значимого культурного события станет концерт. Ровно 80 лет спустя повторится история. Так же, как в 1942 году, в 2022 году на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича будет звучать Седьмая (Ленинградская) симфония в исполнении оркестра Большого театра России. Дирижировать будет музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев.