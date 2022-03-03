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Александр Карелин: "Новый Дворец спорта в Самаре — уникальный спорткомплекс"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 марта, в Самаре в новом Дворце спорта стартовало первенство России по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта "Новая высота". Почетным гостем соревнований стал трехкратный олимпийский чемпион, Герой РФ и сенатор РФ Александр Карелин, с которым сегодня провел встречу губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Глава региона и легендарный спортсмен обсудили вопросы развития спорта в Самарской области и вместе посмотрели поединки первенства.

В соревнованиях, которые проходят в новом Дворце спорта на ул. Молодогвардейская, участвуют 372 спортсмена в возрасте до 21 года из 73 регионов страны. Сегодня стартовали предварительные поединки.

"40 лет назад в Куйбышеве проходило первенство СССР по борьбе. Сегодня здесь первенство России, совмещенное с замечательным турниром "Новая высота". Небывалое представительство участников. Спасибо большое Вам, Дмитрий Игоревич, за поддержку соревнований. Также благодарность всем организаторам и партнерам", — сказал Александр Карелин.

"Спасибо за то, что мы вместе сделали возможным проведение этих соревнований в Самаре. Мы со своей стороны постарались сделать так, чтобы они прошли на самом высоком уровне. Здесь представлены 73 субъекта РФ. Широчайшая география участников. Можно сказать, что по нынешним временам — фантастическая, — отметил Дмитрий Азаров. — Некоторые команды добирались очень непросто. Но они здесь и показывают самарцам и всей стране силу воли, силу духа и способность побеждать, несмотря ни на что. Вся жизнь — борьба. Но когда рядом такие люди, олимпийские чемпионы, Герои РФ, то нам любая высота по плечу".

Александр Карелин отдельно отметил уникальность нового Дворца спорта, который был открыт в сентябре прошлого года. Спортивный комплекс построен благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" (нацпроект "Демография"), инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Дмитрию Азарову при поддержке федеральных властей удалось реализовать этот масштабный проект, который изначально ввиду отсутствия необходимого финансирования мог не воплотиться в жизнь или стать долгостроем. Благодаря усилиям губернатора на месте старого снесенного Дворца спорта не только удалось возвести современный спортивный комплекс, но и завершить работы на год раньше.

"Я осмотрел Дворец спорта и могу дать только самые комплементарные оценки. Проведение здесь такого турнира — отличное решение. Дворец спорта многофункциональный, использованы смелые и элегантные решения, удобная логистика внутри. Можно только завидовать, что у вас в городе есть такой современный и уникальный спортивный комплекс. Слова благодарности строителям", — поделился впечатлениями трехкратный олимпийский чемпион.

Глава региона также поблагодарил руководителя ГК "Волгатрансстрой" Вячеслава Сонина, подрядчика строительства Дворца спорта, за выполненную работу: "Строители сделали все качественно, достойно и в срок".

Первенство России завершится 5 марта. Завтра — официальная церемония открытия и финальные поединки в 5 весовых категориях (всего их 10). За медали борются и 15 спортсменов из Самарской области.

Первый турнир памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта "Новая высота" прошел в Самаре в 2019 году. В нем приняли участие около 270 человек из 20 регионов. В прошлом году соревнования собрали уже порядка 300 спортсменов из 29 регионов. Качество организации турнира и поддержка соревнований со стороны региона отмечены Федерацией спортивной борьбы России, которая одобрила предложение провести в Самаре с 3 по 5 марта 2022 года первенство России по греко-римской борьбе, объединив его с турниром "Новая высота".

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