Спортивный директор "Акрона" покинул клуб из-за политической ситуации

Спортивный директор ФК "Акрон" Кристофер Докерти покидает тольяттинский клуб.
Он был очень важным звеном в реализации клубной стратегии и формировании философии игры. Докерти удалось в короткий срок привлечь специалистов со всего мира, которые имеют схожий взгляд на футбол.
Докерти покидает клуб по тем же причинам, что и остальные иностранные специалисты.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?