Спортивный директор "Акрона" покинул клуб из-за политической ситуации

Спортивный директор ФК "Акрон" Кристофер Докерти покидает тольяттинский клуб.

Он был очень важным звеном в реализации клубной стратегии и формировании философии игры. Докерти удалось в короткий срок привлечь специалистов со всего мира, которые имеют схожий взгляд на футбол.

Докерти покидает клуб по тем же причинам, что и остальные иностранные специалисты.