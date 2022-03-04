В Оренбуржье будут судить самарчанку, похищавшую денежные переводы

В Оренбуржье перед судом предстанет 40-летняя жительница Самарской области, обвиняемая в хищении денежные переводы граждан, сообщает УМВД РФ по Оренбургской области.
В 2021 г. в дежурную часть поступило три заявления от граждан, которые сообщили, что у них похищены денежные средства. Общая сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.
Все потерпевшие совершали переводы денег с получением их адресатами в наличной форме именно в офисах банков. Однако, когда получатели приходили в финансовые конторы, выяснялось, что кто-то уже забрал их денежные переводы.
Полицейские выяснили, что подозреваемая в ходе переписки с неизвестным в мессенджере получила доступ к данным платежной системы, позволяющим отслеживать переводы граждан. То есть она могла видеть сведения о том, кто, кому, какую сумму переводит, и в каком банке её можно получить.
Зная эту информацию, она подделывала паспорт на того, кто должен был получить денежный перевод. Для этого использовала привезённые из-за границы заготовки документа. Вклеивала свою фотографию и вносила данные получателя перевода. Затем отправлялась в тот регион, куда осуществлялся перевод, и получала в банке деньги по подложным документам. После этого фальшивый документ сжигала.
Оренбургские оперативники задержали подозреваемую в Самарской области. В содеянном женщина созналась, сообщив, что хотела таким образом заработать.
Следователи установили причастность задержанной к трем фактам хищения денежных средств у жителей Сорочинского, Бузулукского и Бугурусланского районов Оренбургской области.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в Бугурусланский районный суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение