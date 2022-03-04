В Оренбуржье будут судить самарчанку, похищавшую денежные переводы

В Оренбуржье перед судом предстанет 40-летняя жительница Самарской области, обвиняемая в хищении денежные переводы граждан, сообщает УМВД РФ по Оренбургской области.

В 2021 г. в дежурную часть поступило три заявления от граждан, которые сообщили, что у них похищены денежные средства. Общая сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.

Все потерпевшие совершали переводы денег с получением их адресатами в наличной форме именно в офисах банков. Однако, когда получатели приходили в финансовые конторы, выяснялось, что кто-то уже забрал их денежные переводы.

Полицейские выяснили, что подозреваемая в ходе переписки с неизвестным в мессенджере получила доступ к данным платежной системы, позволяющим отслеживать переводы граждан. То есть она могла видеть сведения о том, кто, кому, какую сумму переводит, и в каком банке её можно получить.

Зная эту информацию, она подделывала паспорт на того, кто должен был получить денежный перевод. Для этого использовала привезённые из-за границы заготовки документа. Вклеивала свою фотографию и вносила данные получателя перевода. Затем отправлялась в тот регион, куда осуществлялся перевод, и получала в банке деньги по подложным документам. После этого фальшивый документ сжигала.

Оренбургские оперативники задержали подозреваемую в Самарской области. В содеянном женщина созналась, сообщив, что хотела таким образом заработать.

Следователи установили причастность задержанной к трем фактам хищения денежных средств у жителей Сорочинского, Бузулукского и Бугурусланского районов Оренбургской области.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество".



В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в Бугурусланский районный суд для рассмотрения по существу.