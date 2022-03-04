В Самарской области завершается контрактация на строительство инфраструктурных объектов

Ход реализации федеральных проектов "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" рассмотрели 3 марта на совещании под руководством вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
В 2022 г. в регионе собираются благоустроить 141 общественную и 316 дворовых территорий. При этом дворов за счет экономии бюджетных средств отремонтируют больше, чем было запланировано ранее (295).
По всем территориям муниципальные контракты на исполнение работ были заключены уже в конце минувшего года.
Первый вице-губернатор отметил, что даже в ситуации роста цен на строительные работы и материалы Правительство региона обеспечит условия для исполнения всех планов и стабильной работы подрядных организаций.
"Сейчас крайне важен диалог с предприятиями, организациями, которые будут выполнять эти работы. Правительство Российской Федерации разработало механизм, позволяющий компенсировать удорожание строительства. Постановление Правительства № 1315 от 9 августа прошлого года позволяет пересматривать стоимость государственных контрактов. Этот инструмент мы активно используем, и нам удалось привлечь в регион значительный объем федеральных средств.
Сейчас федеральный центр разрабатывает новые меры поддержки отрасли, в том числе позволяющие нивелировать рост цен, обсуждаются законопроекты, которые упростят проведение конкурсных процедур, оформление документов. Но мы также зарезервировали и в бюджете Самарской области ресурсы, которые позволят компенсировать удорожание строительных работ. Прошу активнее встречаться с подрядчиками, разъяснять им нашу позицию. Они в любом случае не останутся один на один с проблемами", — обратился первый вице-губернатор к министру энергетики и ЖКХ Александру Мордвинову.
В рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2022 г. будет реализовано два проекта — победителя V Всероссийского конкурса на благоустройство малых городов: "По прямой к "Отрадному" и реконструкция Монастырской набережной реки Сызранки (проект "На берегу трех рек: продолжение истории") в Сызрани. По ним разработана проектно-сметная документация, контракты будут заключены до 15 апреля, а ввод объектов ожидается в ноябре текущего года.
В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" в Самарской области в текущем году будут идти работы на 11 объектах водоотведения. Семь из них планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Это проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений в поселках Лебедь и Усть-Кинельский городского округа Кинель, в Новокуйбышевске, Отрадном, Похвистнево, Нефтегорске, селе Елховка, поселке Новокашпирский (Сызрань), а также строительство комплекса биологической очистки сточных вод на ГОКС Самары и наружных сетей дождевой канализации в Нефтегорске. Общий объем субсидии на выполнение работ в 2022 году превышает три миллиарда рублей.
"Все контракты на строительные работы на этих объектах будут заключены до конца марта", — доложил Александр Мордвинов.
Большой объем работ запланирован на текущий год в рамках федерального проекта "Чистая вода". Работы будут идти на 13 объектах водоснабжения. К вводу в эксплуатацию планируется семь сооружений — сети и насосно-фильтровальные станции. Качественная питьевая вода придет в муниципальные районы Безенчукский, Красноармейский, Кошкинский, Большеглушицкий, Нефтегорский. Все объекты обеспечены бюджетным финансированием в объеме 1,5 миллиарда рублей.
В результате доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигнет 88,7%.
"Необходимо тщательно контролировать ход работ. Сейчас нужно проанализировать госконтракты, чтобы понять, какую долю составляют поставки импортных комплектующих и своевременно найти альтернативу. Уверен, что многие подрядные организации сами справятся с этим, но мы должны ситуацию понимать и в случае необходимости помочь. Главная задача остается неизменной: выполнить работы качественно и в срок", — подчеркнул председатель областного правительства.
В этом году в Самарской области начинается проектирование новых систем водоснабжения в Новокуйбышевске, Пестравском районе, Чапаевске. Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство двух водоводов в районе улиц Клиническая и Горная в Самаре. Заявки на бюджетное финансирование новых проектов будут направлены в Минстрой России.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.