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Новикомбанк увеличил доходность по всем вкладам

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, с 4 марта повышает процентные ставки по рублевым и валютным депозитам.

Новикомбанк скорректировал условия по вкладам, увеличив ставки по всем депозитным продуктам.

Теперь доходность вкладов линейки "Капитал" составит до 25% годовых в рублях, до 9% годовых в долларах и до 8% в евро. "Капитал" — это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока.

Ставка по вкладам "Рост" установлена на уровне до 20% в рублях, 7% в долларах, 6,5% в евро. "Рост" — накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой.

По линейке вкладов "Комфорт" уровень ставок достигает 19% в рублях, 7% в долларах, 6% в евро. Вклад "Комфорт", по которому возможно пополнение и снятие денежных средств, позволяет наиболее гибко подходить к управлению финансами.

Открыть депозиты в Новикомбанке можно без посещения офиса через Интернет-банк или мобильное приложение. Практически все клиенты банка имеют карты "Мир", все операции по которым проходят без ограничений. Важным преимуществом также является возможность снимать наличные и пополнять карты в любом банкомате любого банка.

"Новикомбанк предлагает одни из лучших условий по вкладам, у нас можно получить высокую доходность и качественное банковское обслуживание. Все условия прозрачны и понятны клиентам. Мы оперативно реагируем на изменения рыночной ситуации и предлагаем удобные и доступные финансовые инструменты, которые помогают сохранить сбережения и получить доход", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Новикомбанк продолжает обслуживание клиентов в обычном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

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