Россельхозбанк продолжит льготное кредитование сезонных работ по ставке до 5%

Несмотря на повышение ключевой ставки до 20%, Россельхозбанк обеспечит льготное кредитование сезонных работ в АПК на прежних льготных условиях — не выше 5%.

Россельхозбанк работает в штатном режиме и продолжает финансировать сезонно-полевые работы аграриев, выдавая краткосрочные кредиты, в том числе и по льготной ставке в соответствии с Постановлением Правительства № 1528.

"Рост ключевой ставки Банка России, направленный на защиту сбережений населения, неизбежно привел к росту стоимости кредитных ресурсов. Но если часть покупок возможно отложить, то поддержку АПК в текущий момент отложить нельзя. Идет посевная, и кредиты на проведение сезонных работ должны оставаться доступными. Своевременное финансирование в требуемом объеме — одно из обязательных условий для хорошего урожая. Сейчас на банковскую систему легла повышенная нагрузка, но Россельхозбанк продолжает работать в штатном режиме и выполняет все операции в полном объеме. Как опорный банк АПК, мы понимаем свою особую ответственность перед агросектором. Сельхозпроизводители остаются для нас в приоритете. При этом малому и среднему бизнесу мы уделяем особое внимание, понимая, что им сложнее адаптироваться к меняющимся условиям", — прокомментировала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

В 2021 году Россельхозбанк профинансировал агропромышленный комплекс страны на рекордные 1,7 трлн рублей. Помимо 1,3 трлн рублей для крупных предприятий банк поддержал средний, малый и микробизнес на 242,6 млрд рублей, жителей сельских территорий — на 152,9 млрд рублей.

Из 1,7 трлн рублей порядка 610 млрд рублей пришлось на сезонные работы. При этом более 60% было выдано по льготной ставке. В 2011 году на посевную РСХБ выдал кредиты на сумму 92,6 млрд рублей. Финансирование посевных работ за 10 лет выросло в 3,5 раза до 323,5 млрд рублей.

Доля РСХБ в кредитовании посевных работ по всей России по итогам 2021 года составила 70%. Банк обеспечил значительный объем работ в крупных сельскохозяйственных регионах России — Ростовской области (более 70% всего объема кредитования посевных работ в регионе обеспечивается РСХБ), Татарстане (71,4%), Белгородской области (69,1%), Краснодарском крае (54,8%) и Воронежской области (59,5%). При этом в 2021 году Россельхозбанк полностью профинансировал посевную в Северной Осетии — Алании, Чеченской Республике, Тыве, Забайкальском крае и Еврейской автономной области, более 95% составило покрытие кредитами РСХБ посевных работ в Тверской области, Бурятии, Карелии и Новгородской области.

В основном аграрии берут комплексные кредиты на приобретение горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей, кормов и т. д., однако банк предлагает разные продукты, в том числе целевые на определенные работы или отдельные займы для растениеводческих и животноводческих хозяйств.

Для помощи фермерам Россельхозбанк также разработал экосистему Свое Фермерство, объединяющую цифровые решения и сервисы, которые позволяют без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы — это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность.