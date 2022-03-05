Программа энергосбережения в Новокуйбышевской нефтехимической компании дала экономию свыше 34 млн рублей

Новокуйбышевская нефтехимическая компания, которая входит в самарскую группу заводов НК "Роснефть", в рамках реализации программы энергосбережения в 2021 г. сэкономила более 2 миллионов киловатт-часов электроэнергии, 29 тысяч гигакалорий теплоэнергии и более 2 тысяч тонн природного газа. Экономический эффект составил более 34 млн рублей, что на 30% выше показателя 2020 года.

Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых элементов стратегии компании. Новокуйбышевская нефтехимическая компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических и тепловых нагрузок в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 "Система энергетического менеджмента".

В 2021 году в соответствии с программой энергосбережения специалисты предприятия выполнили 13 мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы, модернизацию и внедрение современного энергоэффективного оборудования и материалов на производствах предприятия.

Наибольший вклад в повышение энергоэффективности внесли установка отвода конденсата на технологическом оборудовании, использование изоляции с улучшенными характеристиками для трубопроводов пара и горячей воды, установка нового насосного оборудования, модернизация оборудования на теплоэлектроцентрали предприятия.