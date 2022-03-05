Программа энергосбережения в Новокуйбышевской нефтехимической компании дала экономию свыше 34 млн рублей

Новокуйбышевская нефтехимическая компания, которая входит в самарскую группу заводов НК "Роснефть", в рамках реализации программы энергосбережения в 2021 г. сэкономила более 2 миллионов киловатт-часов электроэнергии, 29 тысяч гигакалорий теплоэнергии и более 2 тысяч тонн природного газа. Экономический эффект составил более 34 млн рублей, что на 30% выше показателя 2020 года.
Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых элементов стратегии компании. Новокуйбышевская нефтехимическая компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических и тепловых нагрузок в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 "Система энергетического менеджмента".
В 2021 году в соответствии с программой энергосбережения специалисты предприятия выполнили 13 мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы, модернизацию и внедрение современного энергоэффективного оборудования и материалов на производствах предприятия.
Наибольший вклад в повышение энергоэффективности внесли установка отвода конденсата на технологическом оборудовании, использование изоляции с улучшенными характеристиками для трубопроводов пара и горячей воды, установка нового насосного оборудования, модернизация оборудования на теплоэлектроцентрали предприятия.
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Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.
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Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?
Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!