ВТБ присоединится к новым мерам господдержки предпринимателей

ВТБ принимает активное участие в разработке инициатив по поддержке среднего и малого бизнеса совместно с правительством и Центральным банком РФ. Банк готов к оперативному внедрению комплекса мер, направленных на господдержку предпринимателей.
В текущих условиях ВТБ считает поддержку малого и среднего предпринимательства одной из приоритетных задач. Как системообразующий банк и один из основных финансовых институтов, реализующих действующие госпрограммы, ВТБ оказывает помощь предприятиям различных отраслей.
В том числе ВТБ сохраняет льготную ставку по краткосрочным и инвестиционным кредитам для предприятий сельского хозяйства. В первую очередь льготное кредитование направлено на оперативное обеспечение проведения сезонно-полевых работ. Банк также в индивидуальном порядке рассматривает возможность пролонгации уже действующих льготных кредитных соглашений с клиентами.
По мере утверждения новых программ госсубсидирования ВТБ обеспечит оперативный прием заявок и комфортные для клиентов условия оформления и обслуживания кредитов, а также реструктуризации действующих обязательств. Банк также компенсирует комиссии предприятиям МСП за расчеты в Системе быстрых платежей согласно новым срокам действия госпрограммы - до 30 июня 2022 года.
Подразделения банка по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей работают в усиленном режиме для решения всех возникающих вопросов клиентов. Официальные сообщения и рекомендации ВТБ для клиентов по работе в текущих условиях размещены на сайте ВТБ.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.