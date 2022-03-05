Киберпосевная: высокие технологии в помощь фермерам

Россельхозбанк подобрал доступные российским фермерским хозяйствам отечественные цифровые сервисы, которые могут сделать первые в текущем сезоне полевые работы комфортнее и эффективнее, и составил топ-3 самых полезных из них.

По всей России стартовала посевная кампания — важнейший этап сельскохозяйственных работ. Именно качественное проведение посевной закладывает фундамент успеха всего аграрного сезона и потенциальную прибыль сельхозпроизводителей. Улучшить показатели аграриям помогут цифровые технологии, которые служат для анализа состава почвы, отслеживания состояния культур, предсказания погоды и даже урожая. Эксперты РСХБ составили топ-3 высокотехнологичных сервисов, которые принесут прикладную пользу как крупным хозяйствам, так и небольшим фермам — "Землевед", "Агроном Онлайн" и "Агроконсультант". Все сервисы российского производства и их поддержку осуществляют отечественные компании.

Подготовить почву

Качественная подходящая для культуры почва имеет ключевое значение для получения большого урожая. Понимая это, Россельхозбанк и "ИнноГеоТех" разработали сервис "Землевед", который позволяет фермерам сдать образец почвы на комплексный агрохимический анализ (макро- и микроэлементы), выявить состав элементов, влияющих на ее плодородность, и на основе полученных данных подобрать походящие удобрения. Такие технологии долгое время были доступны лишь крупным агрохолдингам, однако на платформе Свое Фермерство воспользоваться ими могут и владельцы небольших хозяйств. Сервис "Землевед" учитывает географические особенности региона, предоставляет точные лабораторные исследования, а также удобен в использовании.

Обеспечить высокотехнологичный уход

Сельскохозяйственные культуры нуждаются в постоянном уходе, регулярной обработке и поливе. За всем этим в крупных холдингах следят агрономы, а на небольших фермах, как правило, сами владельцы. Теперь им на помощь может прийти сервис "Агроном Онлайн" от компании ИнтТерра. Он позволяет производить спутниковый мониторинг полей, осуществлять аналитику развития культур, обеспечивает автоматические предупреждения о рисках на поле, а также благодаря ему можно запланировать полевые работы по рекомендациям экспертов и в соответствии с прогнозами погоды. Крупным предприятиям такой онлайн-помощник с широким набором инструментов для ежедневной полевой работы даст возможность обеспечить функциональный контроль над агрослужбами и комфортное взаимодействие с производителями семян, а для малых хозяйств упростит процесс принятия ежедневных операционных решений. Кроме того, "Агроном Онлайн" позволит оценить состояние посевов и предоставляет доступ к обширной базе данных. Сервис доступен на площадке Свое Фермерство.

Проконсультироваться со специалистами

При ведении хозяйства нередко требуется совет стороннего профессионала, особенно когда речь идет о небольших фермах и проблемах, возникающих на них. В таком случае аграриям может пригодиться сервис "Агроконсультант", доступ к которому можно получить в экосистеме Россельхозбанка Свое Фермерство. Пользователям доступны персональные квалифицированные консультации от преподавателей Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева. Доктора биологических и сельскохозяйственных наук готовы обсудить вопросы удобрения культур, подбора подходящего для конкретной культуры состава почвы, а также дать совет по выращиванию овощных, плодовых и зерновых культур. Эксперты консультируют удаленно по Telegram после получения вопроса от пользователя, в случае необходимости могут связаться лично.

"Сельское хозяйство развивается, находится в процессе цифровизации, и мы этот тренд формируем. Многие высокотехнологичные решения для АПК долгое время могли себе позволить только крупные компании ввиду их безусловно большего обеспечения ресурсами. Мы поставили себе задачу принести технологии и частным фермерам, адаптировав их под запросы и возможности небольших хозяйств. Так появилась экосистема Свое Фермерство, которая пользуется все большей популярностью у аграриев из разных регионов России. Мы уделяем сервисам для посевной особое внимание, ведь именно от нее в конечном итоге во многом зависит наличие и качество продуктов на наших столах", — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема Свое Фермерство от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы — это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность.