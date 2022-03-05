Проекты молодых сызранских нефтепереработчиков принесут реальный экономический эффект

На Сызранском НПЗ (входит в НК "Роснефть") завершила работу XXIII региональная научно-техническая конференция молодых специалистов. Это мероприятие позволяет не только познакомиться с ценными производственными разработками, но и выявить молодежь с высоким потенциалом профессионального развития и лидерскими качествами.

74 участника из числа молодых специалистов и сотрудников предприятия, а также школьников, учащихся Губернского колледжа и студентов СФ СамГТУ представили жюри 60 проектов. Тематика работ, как всегда, обширна. От технических проектов и идей по оптимизации производственного цикла до вопросов экологии, волонтерства, укрепления корпоративной культуры, профориентации. Впервые в этом году к традиционным секциям по основным бизнес-процессам нефтепереработки добавилась секция "Социальное проектирование".

Генеральный директор Сызранского НПЗ Игорь Кулаков высоко оценил разработки участников конференции. "Большинство технических решений, которые предлагаются на НТК, помогают решать важные производственные задачи", — отметил он.

Традиционно жюри отдало предпочтение проектам, имеющим практическую значимость и достаточный экономический эффект. Победители и призеры заводской конференции представят Сызранский НПЗ на следующем этапе — кустовой НТК среди НПЗ НК "Роснефть".